Non c’è pace nella casa del Grande Fratello Vip. Ultimamente, le discussioni sono all’ordine del giorno e stanno coinvolgendo quasi tutti i concorrenti della sesta edizione. Anche Antonio Medugno, questa volta, ha preso parte a un litigio. Tutto è nato a causa del travagliato rapporto tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

Alla fine, Antonio ha espresso il suo pensiero sull’atteggiamento di Sophie. Quest’ultima, però, non si è lasciata intimidire e ha risposto per le rime.

GF Vip, in casa scoppia il putiferio: duro litigio tra Alessandro e Sophie

Alessandro Basciano si è trovato nuovamente al centro della bufera. Nelle ultime ore, infatti, è stato accusato di aver fissato Delia Duran durante il suo balletto. Ovviamente, tutto questo non ha fatto altro che aumentare la tensione con Sophie. Stando alle parole di Alessandro, la colpa della discussione andrebbe a Jessica Selassié perché sarebbe stata proprio lei a mettere la pulce nell’orecchio alla modella. La principessina, però, durante un confronto, ha rivelato che Sophie aveva notato già certi sguardi tra Alessandro e Delia. Lei si è solo limitata a rispondere ai dubbi della modella, dicendo che, in effetti, quel tipo di complicità non era del tutto da escludere.

Questa discussione, che ha coinvolto anche altri concorrenti della casa, ha generato un diffuso malumore. Alla fine, anche Antonio Medugno ha perso le staffe, scagliandosi contro Sophie.

Antonio Medugno si intromette e attacca Sophie Codegoni

Per la prima volta, Sophie Codegoni e Antonio Medugno hanno avuto una discussione. Il concorrente, dopo aver ascoltato le parole della sua compagna di avventura, l’ha accusata di non poter fare certe affermazioni perché poco presente nelle dinamiche del GF Vip:

Tu sei dalla mattina alla sera in una camera, esci due tre ore al giorno lì e non puoi dare un’affermazione del genere

Ovviamente, l’ex tronista di Uomini e Donne non è rimasta in silenzio davanti a queste accuse:

Io posso dare le affermazioni che voglio, perché sono dentro questa casa da cinque mesi

L’incomprensione tra Sophie e Antonio avrà degli strascichi? O i due riusciranno a costruire un rapporto pacifico? Probabilmente, nella puntata di questa sera, emergeranno nuovi dettagli.