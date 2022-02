Mancano poche ore alla quarantesima puntata del Grande Fratello Vip 6 e i giochi si fanno duri. Infatti stasera per la prima volta verrà stabilito chi sarà il primo o la prima finalista di quest’edizione tra Davide Silvestri, Delia Duran, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro.

I sondaggi finora hanno dato come favorita la moglie di Alex Belli. L’unica persona che potrebbe contrastare la sua vittoria è Davide Silvestri, ma per farlo ci dovrebbe essere un accordo tra i vari Fan club, che però non c’è. Tutto dunque sembra far presagire una vittoria schiacciante dell’attrice venezuelana.

Le anticipazioni della puntata del Grande Fratello Vip 6

Questa settimana è stata molto speciale per i concorrenti perché, essendoci Sanremo 2022, non c’è stata la doppia programmazione con la puntata del venerdì, così hanno potuto godersi interamente le giornate con spensieratezza. Inoltre, non essendoci alcuna eliminazione prevista per stasera, il clima era rilassato.

Ma non per tutte, all’interno della casa gli schieramenti principali vedono Miriana Trevisan e Manila Nazzaro contro Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Il motivo apparente è quello delle pulizie, ma ci sono vecchi dissapori tra le due fazioni, accuse di falsità nei confronti di Manila e troppa vicinanza alla moglie di Alex Belli.

Le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli come commenteranno le ultime liti all’interno della casa?

Sophie e Alessandro invece vivono la loro relazione nel reality show di Canale 5 come se fosse una succursale di Uomini e Donne tra liti, riappacificazioni, ripicche e confidenze. Ma il “bel Basciano” stasera riceverà una sorpresa che gli farà cambiare decisamente il suo umore positivamente. Visto che, dopo l’uscita di Gianmaria Antinolfi, ha sofferto la mancanza dell’amico caro.

Verrà dato spazio anche a quanto sta accadendo tra Jessica e Barù. Si dissiperà il mistero intorno al bacio tra lui e Delia e il rapporto tra i due apparirà in una nuova luce.