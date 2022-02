In queste ore c’è stato un chiarimento tra Delia Duran e Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo essersi fatte la guerra, sia da lontano sia dal vivo, le due donne hanno trovato finalmente un punto d’incontro. A seguito del confronto, poi, la Duran ha preso una decisione molto importante in merito al suo matrimonio con Alex Belli.

La decisione di Delia Duran sulla fine del matrimonio con Alex Belli

Lo show tra Alex, Delia e Soleil continua a tenere banco. Di recente, però, tra le due donne pare si sia venuta a creare una pace inaspettata. Le protagoniste, infatti, si sono ritagliate un momento tutto loro durante il quale si sono confrontate in merito a quello che è accaduto nella casa del GF Vip. La Duran ha ribadito la sua ferrea decisione di porre fine al matrimonio con l’attore. A tal proposito, ha detto:

“La cosa che mi ha maggiormente lasciato basita è che la complicità che ha avuto con te è la stessa che ha creato con me in tre anni”. in seguito ha aggiunto: “Io voglio finire questa storia, questa presa per il cu**”.

Il confronto con Soleil Sorge

Delia ci ha tenuto a precisare di aver sempre saputo come Alex fosse fatto. Lui è stato sincero con lei, raccontandole l’idea che ha dell’amore e come avrebbe avuto intenzione di viverlo. Lei lo ha sempre accettato, tuttavia, adesso si è esagerato. Proprio per tale ragione, non si sente più nella condizione fisica e mentale di portare avanti questo “teatrino”. Dinanzi queste parole così forti non è potuta mancare la replica di Soleil Sorge. L0’influencer ha detto di non potersi trovare d’accordo con lei. Secondo il suo punto di vista, infatti, Delia starebbe commettendo un errore. Nello specifico, ha detto:

"Hai esagerato, anche il gesto dell'anello non mi è piaciuto". Poi ha proseguito dicendo: "Con me può aver avuto la stessa complicità che ha con te, ma sei tu la donna della sua vita, non io".

La Duran è rimasta molto colpita da queste parole, al punto da confessare alla sua interlocutrice di essersi ricreduta sul suo conto. Tuttavia, questo non è servito a modificare la sua decisione di porre fine al matrimonio con Alex. Sarà davvero così?

"Tu sei la donna della sua vita, non io" #GFVIP pic.twitter.com/IVbK8hWC19 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 6, 2022