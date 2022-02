Dayane Mello è stata intervistata poco fa al GF Vip Party da Gaia Zorzi e Giulia Salemi. La modella, molto amica di Soleil Sorge, ha preso le difese della sua amica contro Alex Belli e Delia Duran.

Soleil si inc***erà molto

Dayane Mello non crede minimamente che Alex sia innamorato. Ecco quello che dice:

“Non penso che sia innamorato, lui con Delia stanno proprio sfruttando questo momento visto che Soleil non sa niente di tante dinamica e quindi magari se in qualche momento dovesse nascere un amore lì dentro, c’è rimasto molto tempo, stiamo parlando di 6 mesi fa. Stiamo parlando di un qualcosa che non è mai successo“.

La modella brasiliana ha anche le idee chiare sul coperta – gate:

“Se è successo a me dispiace tanto il fatto del giudizio della gente. Uno dice “ah questa qua è andata con uomo sposato”. Però lei ha diritto di entrare nella casa e dire che va con uomini, con donne, che fanno la vita libera, e poi giudicano Soleil che va in giro con uomini sposati. La cosa mi fa un po’ inc***are! E loro che hanno questa relazione di coppia che vanno con uno e con l’altro? È ridicolo!”

Dayane contro Alex e Delia che hanno e stanno sfruttando ancora Soleil.

Contro il giudizio della gente che ha criticato Soleil sulla base poi nemmeno di un matrimonio.

Voglio un'amica che ti difenda con la stessa forza ❤😭#gfvip #solearmy pic.twitter.com/QPH8uYmTMO — Catia (@catiuz92) February 7, 2022

Delia finalista

Dayane Mello non sopporta proprio come stanno andando le cose per Delia:

“Io trovo scioccante e sono rimasta molto triste, molto delusa che lei abbia istato la finalista prima di Soleil. Per me Soleil è la protagonista, puoi dirlo quello che vuoi, ma lei è stato l’energia di quella casa lì. Delia è una persona che è lì per prendere il protagonismo di Soleil. Non ha voglia o di diventare famosa o di guadagnare i soldi che sta guadagnando o di continuare con Alex. Loro due si stanno approfittando di questa situazione per galleggiare ancora di più di quello che sta facendo Soleil”.

Giulia Salemi pone alla modella una domanda che in tanti si fanno:

“Tu pensi che Delia una volta una volta uscita dalla casa si rimetterà con Alex o no?”

Ma l’ex concorrente del Grande Fratello rilancia:

“Ma vaaa! La domanda sicura è Soleil si renderà conto che è stata usata da queste due persone? Si inca***rà di brutto. Penso proprio di sì. Ma quanto avete fatto ischifo! È un po’ come succede nella vita: tu stai lì, stai facendo il tuo percorso, la gente che non c’ha brillio proprio, vuole galleggiare nella istessa onda. Non mi interessa di Delia. Non mi interessa di Alex. So perfettamente che persona sono, che cosa piace a loro perché viviamo in quel mondo tutti”.

Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip 6