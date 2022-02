Barù Gaetani ormai non sa proprio tenersi lontano dalle polemiche. A sua insaputa ne genera tantissime. Poco fa il nipote di Costantino Della Gherardesca ha criticato duramente – e con notevole volgarità – una cantante famosa molto apprezzata dal pubblico. Lei è stata concorrente in gara nell’ultima edizione di Sanremo 2022.

Qual è la cantante famosa di Sanremo 2022 che ha criticato Barù?

Barù è noto per le sue esternazioni senza peli sulla lingua, molto dirette e spesso ruvide. Questa volta non è stato da meno. Il concorrente del Grande Fratello Vip 6 in queste ore si sta preparando per la diretta che inizierà alle 21.20. Sdraiato sul letto insieme alla sua Jessica Selassié ha raccontato il suo stato d’animo, mentre lei si truccava.

Il concorrente ha dichiarato stufo e stanco:

“Dopo quella canzone di Sanremo che mi volevo sparare una fucilata nei c*****i oggi, mamma mia! Mi sono svegliato stamattina. Chi era la prima canzone?”

Jessica ride e risponde:

“Noemi”

Lui ancora più duro dice:

“Gli devono tagliare le corde vocali!”

Jessica sorridendo gli ricorda che non può dire quelle cose, ma ormai è troppo tardi e la cantante lo sa già.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Barù: "Dopo le canzoni di Sanremo mi volevo sparà una fucilata nei c0glioni oggi.. di chi era la prima canzone?"

Jessica: "Noemi"

Barù: "Gli devono tagliare le corde vocali!"#gfvip@noemiofficial #Noemi pic.twitter.com/s5410iBeze — BL (@rainbow20202020) February 7, 2022

Noemi risponde a Barù

Un solerte fan della cantante ha subito informato la sua beniamina dell’oltraggio fattole da Barù e la risposta della cantante è da incorniciare. Scrive: “chi??”