Nella puntata del 7 febbraio di Uomini e Donne c’è stato il grande ritorno di Andrea Nicole e Ciprian. I due ragazzi avevano lasciato in maniera piuttosto deludente e umiliante la trasmissione beccandosi anche gli insulti degli opinionisti. A distanza di un mese e mezzo dal loro abbandono, però, la conduttrice ha deciso di riconvocarli in studio e ha fatto loro un discorso che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Le scuse di Maria De Filippi verso Ciprian

Andrea Nicole e Ciprian sono tornati a Uomini e Donne per raccontare come stiano procedendo le cose tra loro. Nel momento in cui i due si sono seduti al centro dello studio, però, Maria De Filippi ha voluto fare loro un discorso molto toccante. Nello specifico, la donna ha esordito rivolgendosi a Ciprian e dicendo: “Io ti devo chiedere scusa“. La conduttrice ha poi proseguito dicendo di aver sottovalutato il ragazzo in quanto non credeva minimamente alla veridicità delle sue intenzioni.

Adesso, però, la De Filippi ha ammesso di essersi dovuta ricredere, pertanto, ha ritenuto necessario fare delle scuse pubbliche al ragazzo. Entrambi i protagonisti sono rimasti piacevolmente colpiti dalle parole della presentatrice. In seguito, poi, anche Gianni Sperti si è parzialmente scusato con Andrea Nicole per il modo in cui l’ha trattata in occasione della sua scelta bizzarra. La conduttrice, poi, ci ha tenuto ad aggiungere che a creare un bel po’ di sgomento sono stati i tempi con cui i due ragazzi hanno deciso di scegliersi.

Il commovente discorso di Andrea Nicole e il ballo con i petali rossi

Ad ogni modo, al di là di quello che sia accaduto, l’importante è aver fatto chiarezza e aver rimediato. Andrea Nicole è stata felicissima di questo cambio di rotta da parte della conduttrice, sta di fatto che è scoppiata in lacrime dalla gioia. Successivamente, poi, l’ex tronista ha voluto fare un discorso, che in occasione della scelta non ha potuto fare. A tal proposito, ha detto:

“Mi avete dato qualcosa che non credevo più di poter avere”. In seguito ha aggiunto: “Ero consapevole che sarei potuta uscire da sola e per assurdo ero più pronta a quello, quindi anche per questo, grazie”.

Maria ha apprezzato l’intervento della giovane e poi ha deciso di regalarle la scelta che non ha mai vissuto con Ciprian. A tal proposito, li ha fatti ballare sotto le note di una canzone scelta dalla ragazza e ha fatto cadere una pioggia di petali rossi.

