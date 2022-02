Nella puntata del 6 febbraio di Amici 21 c’è stato l’ingresso di un nuovo allievo, ovvero, Leonardo Lini. Il giovane è stato fortemente voluto dall’insegnante Alessandra Celentano, che da tempo era alla ricerca di un sostituto di Mattia. Ad ogni modo, il nuovo arrivato non è un ragazzo qualunque, in qualunque, in quanto è fratello di una nota ballerina. Vediamo di chi si tratta.

Il nuovo allievo di Amici 21 crea scompiglio

La puntata di ieri di Amici 21 è stata piuttosto movimentata. Tra i vari avvenimenti degni di nota, a creare particolare sgomento è stato, soprattutto, l’ingresso tra gli allievi della scuola di Leonardo Lini. Il ragazzo è entrato in qualità di ballerino di latino americano. L’insegnante Alessandra Celentano ha lottato molto per riuscire ad averlo nella scuola in quanto lo reputa meritevoli di ricoprire questo incarico.

Ad ogni modo, per consentire al ragazzo l’ingresso nella scuola sarebbe stato necessario superare una sfida proprio contro l’allievo di Raimondo Todaro. Alessandra, però, si è opposta a questa decisione e si è ritirata dallo scontro a seguito di una lite particolarmente concitata con il collega. La professoressa, poi ha chiesto alla produzione di assegnare comunque un banco al nuovo arrivato. Lo staff di Amici 21 ha votato a favore della Celentano, pertanto, il giovane è divenuto un nuovo partecipante del talent show.

Chi è la sorella famosa di Leonardo Lini

Al momento del suo ingresso, però, Maria De Filippi ci ha tenuto a fare una precisazione. Nello specifico, la padrona di casa ha palesato il fatto che Leonardo sia già conosciuto da alcuni professori, in quanto è il fratello di una nota ballerina. Lei è Giada Lini. La ragazza è stata tra i professionisti di Amici qualche anno fa, con precisione nel 2014, ma non solo.

La donna, infatti, è anche una delle ballerine professioniste di Ballando con le stelle. La conduttrice ha detto: “Sua sorella ha fatto la professionista di latino qua e poi è andata a Ballando con le stelle”. Anche Todaro ha detto di conoscere Leonardo proprio in virtù del legame di parentela con Giada. Adesso non ci resta che attendere le prossime puntate di Amici 21 per vedere come se la caverà il nuovo arrivato.

