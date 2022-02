Cosmary Fasanelli rompe il silenzio dopo l’addio alla scuola di Amici di Maria De Filippi. Con impegno è riuscita ad essere una delle protagoniste della scuola di Amici 21 ed è cresciuta molto come ballerina. Però dopo che è andata via a seguito della puntata di ieri, ha voluto rompere il silenzio dicendo la “sua” sui social.

L’addio di Cosmary Fasanelli ad Amici 21

Cosmary Fasanelli dopo l’esperienza ad Amici 21 ha detto che è stata molto felice di riuscire a penetrare anche la corazza della maestra Alessandra Celentano. Le sue parole sono state:

Sono ancora incredula di tutto ciò che è successo, credo di non aver ancora metabolizzato di aver preso parte, anche se per poco, di un programma così bello. Non sarò mai grata abbastanza per la possibilità che mi è stata data, non smetterò mai di ringraziare la mia maestra Alessandra Celentano che nonostante i dubbi ha creduto in me.

La dedica per Alex

Dopo essere uscita dalla scuola di Amici 21, la bella ballerina ha detto di voler dedicare adesso la sua attenzione e il suo tifo per il fidanzato Alex:

Ho trovato persone che non vedo l’ora di vivermi al di fuori di questo percorso. In bocca al lupo a tutti i ragazzi, continuerò a seguirvi da fuori , spaccate tutto.. ma adesso io faccio il tifo per te Alex, sono qui, sempre, sai già tutto!

I ringraziamenti

La ballerina pugliese infine ha deciso anche di spendere delle parole per chi le ha permesso di fare questa fantastica avventura all’interno della programma di Canale 5. Bella la dedica a Maria e ad Alessandra Celentano:

Porterò con me tutte le sue correzioni, i suoi insegnamenti, ma soprattutto tanta consapevolezza in più, non avrei potuto scegliere insegnante migliore per questo mio percorso! Ma soprattutto grazie a Maria per avermi fatto vivere l’esperienza più bella della mia vita e per avermi fatto esibire su un palco del genere.

Poi ha aggiunto:

Sono stati 2 mesi intensi, pieni di emozioni. Esco dispiaciuta per non aver potuto dare il massimo nella mia ultima esibizione. Ma consapevole e felice del fatto che anche in quella situazione difficile ci ho messo tutta me stessa. Spero vi sia arrivata Cosmary al 100%. Ho riso, ho pianto, sono rimasta in silenzio e urlato ma soprattutto ho trovato persone che non vedo l’ora di vivermi al di fuori di questo percorso. 📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

