Manila Nazzaro è una delle concorrenti più discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip 6. Il suo comportamento con gli inquilini della casa è sempre stato finora molto ambiguo perché pronta a schierarsi apertamente, per poi fare dietro front con grande rapidità. Uno dei rapporti più stabili che ha avuto è quello con Miriana Trevisan, nonostante per gran parte del percorso lei abbia difeso Katia Ricciarelli e Soleil Sorge anche quando la offendevano, ora le due hanno il loro rapporto idilliaco pieno di confidenze e momenti di tenerezza.

Ed è proprio in uno di questi che l’ex Miss Italia si lascia andare a delle frasi molto forti contro Nicola Pisu. La donna dichiara:

Ecco il video:

Ma che senso ha ora da parte delle due donne parlare di quanto accaduto con Nicola Pisu visto che ormai sono passati mesi e Miriana sta con Biagio?

Il ragazzo però dopo aver sentito quanto le due donne hanno detto, ha deciso di rispondere con un lungo messaggio su Instagram in cui ha attaccato Manila Nazzaro:

“Guardo una vecchia foto e di quella miss Italia che ha conquistato il cuore di mio nonno e di tutti gli italiani per la bellezza dei valori che aveva saputo incarnare, oggi non ritrovo più nulla. Incredulo ti ascolto. Mai avrei immaginato che proprio tu mi avresti augurato di “morire affogato”.

Questa frase dimostra che la violenza non ha genere e che sull’educazione al rispetto delle differenze e della parità, c’è ancora molta strada da fare. Perchè il centro di tutto, cara Manila, non sono i maschi o le femmine, ma la persona. E la persona che vedo davanti a me, non la riconosco più. Le parole pesano e possono essere pietre, tanto più se dette da chi riveste il ruolo di madre e di personaggio pubblico, e che dovrebbe sentire una responsabilità ancora maggiore per i messaggi di cui si fa portavoce.

Possibile che non ti accorgi nemmeno che sono proprio parole così che spesso ‘armano’ le mani degli uomini violenti?

Cara Manila, il tema della violenza sulle donne è troppo serio e complesso per essere sacrificato in tv in nome degli ascolti. Io a questo giochino non mi sono mai prestato. Quando ho sbagliato, ho sempre chiesto scusa riconoscendo che una frase detta con leggerezza in un momento di fragilità, poteva prestarsi a fraintendimenti che mai avrei voluto. Anzi, mi auguro che chi si indignò allora condannandomi, si faccia sentire più forte adesso.

Perché mi dispiace tanto ammetterlo ma la Manila di oggi a quella Miss Italia del 1999 potrebbe solo spolverare la corona!”