Lorenzo Amoruso ormai al Grande Fratello Vip 6 è come un concorrente in dad, perché interviene su quanto accade continuamente e dirige le redini del gioco dando indicazioni alla compagna Manila Nazzaro ogni volta che ha occasione di incontrarla.

Questa volta a finire nel suo mirino è stato Alessandro Basciano reo di aver fatto un commento negativo nei confronti della sua compagna.

Alessandro Basciano contro Manila

Già durante l’ultima diretta di lunedì scorso Basciano e l’ex Miss Italia hanno avuto un diverbio riguardo una frase del ragazzo, infatti lui ha dichiarato di trovare “ambiguo” il comportamento della donna che, essendo amica di Soleil Sorge, appena è arrivata Delia Duran si è buttata a capofitto nel rapporto con lei, giustificandolo come “spirito di accoglienza“.

n.1 #gfvip

manila vs basciano

manila vs basciano

sole fuori campo:bugiarda sei una bugiarda ancora continui non sei mai venuta mai, mi hai dato una pacca sulla gamba e sei entrata in stanza una volta mai a chiedermi di parlare qndi smetti di fare la beniamina di sto cazzo che non lo sei. falsa

Questa volta la frase che ha fatto infuriare il compagno della donna è quella in cui il ragazzo dichiara di non dar credito alle opinioni di lei perché è una “banderuola“. Una risposta alle parole di Lulù che aveva raccontato a lui e Sophie di quando Manila Nazzaro aveva dichiarato che tutti gli uomini di riferimento della casa erano andati via, ossia Aldo Montano, Alex Belli, Gianmaria Antinolfi e Manuel Bortuzzo.

Lorenzo Amoruso sentite le sue parole risponde su Instagram postando il video in cui le pronuncia e scrivendo:

“Basciano non sarai mai un uomo di riferimento perché i tuoi modi descrivono chi sei”.

Ma il web non ci sta e insorge contro di lui su Twitter suggerendogli di prestare attenzione a quanto dice la compagna, visto che nelle ultime ore ha augurato la morte a Nicola Pisu.

Ma chi si crede G3su cr1st0?

Pensasse a commentare le cessate che dice e che fa la moglie #gfvip #solearmy #basciagoni pic.twitter.com/pvQTSVn41g — Daylia&Sole 😸☀️ (@piccolaStasi) February 6, 2022