Alex Belli non sa proprio resistere ai tweet su Soleil Sorge, incurante del fatto che a sua moglie Delia Duran diano enormemente fastidio, il Man del Grande Fratello Vip 6 ha voluto dire la sua dopo aver visto la conversazione di Soleil Sorge con il nuovo arrivato Gianluca Costantino.

Ecco che cos’ha scritto su Twitter:

“Non c’è spiegazione più dettagliata di quello che abbiamo vissuto… ALCHIMIA, COMPLICITÀ… e come sempre hai parole sublimi per descriverlo!”

Ma un cambiamento c’è stato: non ha più usato l’hashtag solex. Chissà se sarà sufficiente a Delia Duran per non arrabbiarsi.

Che cos’ha detto Soleil su Alex?

Nella conversazione che l’attore di Centovetrine ha condiviso, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne rispondeva ad una domanda della new entry Gianluca sui solex:

“Quando parla di amore nei tuoi confronti lui cosa intende? Amicizia, passione?”

L’influencer ha prontamente spiegato:

“Tra me e Alex c’è una complicità, un’alchimia che se ci vedevi qui dentro – lo so che sembra un po’ incestuoso – ma come due gemelli, proprio fratello e sorella, migliori amici. Come il rapporto tra te e Ale, ma maschio/femmina, all’ennesima potenza. Eravamo sempre appiccicati, io pensavo una cosa, lui la diceva, facevamo cose, era un mix chimico esplosivo. Ci può stare anche poi il trasporto “erotico, sensuale” tra due persone. Può anche cadere in quello dopo mesi che sei qui, per bisogno di affetto. L’importante però è razionalmente capire, comprendere quello che c’è tra due persone. Tra di noi c’era proprio una chimica, una complicità e alchimia fine alla complicità umana e quindi amore, assolutamente”.

Gianluca capisce la spiegazione di Soleil e aggiunge:

“In primo piano c’era godersi il momento, non strumentalizzarlo”.

Soleil, forse per la prima volta dopo l’uscita di Alex, si sente compresa e dice:

“Sì, anzi noi andavamo contro l’idea del strumentalizzare. Noi cercavamo sempre di smontare, eppure è stato (gonfiato), tanto che Delia è qui dentro dopo tutta questa roba. Era un qualcosa a cui noi andavamo contro”.

La spiegazione del loro rapporto è davvero così semplice come Soleil illustra qua?

Delia ha capito

A quanto pare però negli ultimi giorni Delia parrebbe aver capito che tra Alex e Soleil c’era meno di quanto le avessero fatto credere tanto che ieri c’è stato questo scambio di battute tra di loro:

Soleil: “Noi giocavamo con questa cosa. Tu mi hai dato della gattamorta, hai fatto delle sceneggiate assurde!” Delia:”Eh, ma non sai quanti video mi mandavano, fuori sembravi tu che seducevi lui!”

Le due donne negli ultimi giorni si sono avvicinate molto, fino ad arrivare al punto in cui Delia ha detto a Soleil:

“No vabbè ti dico che sono contenta di averti conosciuta. Io ti adoro. Posso dirti davvero? Te lo giuro, dopo parliamo meglio, ma guardandoti da qui, hai un mondo, c’è un mondo davvero dentro. Sì inizio a capire tutto, dopo però voglio parlarti. Sto iniziando a conoscerti meglio, perché qui dentro sto iniziando a capire tante cose. Il male qui dentro è tanto e ho capito di alcune persone che non posso dirlo. Purtroppo sono stata in silenzio, qui non si può parlare altrimenti le voci girano”.

L’amica artistica di Alex Belli a quel punto le ha risposto:

“Adesso dici che sei anche felice di conoscermi? Inizi a capire quello che ho fatto? Il fatto che è tutto… Non so a cosa ti riferisci, ma non è assolutamente nulla e mi fa piacere che capisci sempre di più. Magari non conoscendoti prima mi sei sembrata altro. Però adesso è surreale il tutto. Però capisco quello che hai percepito fuori, ma hai fatto bene a voler capire meglio. Ti voglio raccontare alcune cose per fari comprendere meglio. Veramente nonostante tutto voglio che tu abbia un quadro completo”.

Sarà il suggello di un nuovo rapporto?