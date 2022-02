Nelle prossime puntate di Uomini e Donne accadrà di tutto. Le anticipazioni dal 7 all’11 febbraio sottolineano la presenza di tante sorprese e colpi di scena.

Nello studio di Maria De Filippi, verrà dato spazio al ritorno di Andrea Nicole e Ciprian che, dopo il putiferio legato al momento della scelta, verranno accolti nuovamente dalla conduttrice. Nel frattempo, si continuerà a parlare delle dinamiche che ruotano attorno a Matteo, Denise e Federica. Quest’ultima, in particolare, sarà molto turbata dalla situazione ed esprimerà tutti i suoi dubbi.

Potrebbe interessarti:

Uomini e Donne, Andrea Nicole e Ciprian avranno una seconda possibilità

Maria De Filippi era rimasta davvero delusa dal comportamento di Andrea Nicole e Ciprian. I due, infatti, nel momento della scelta, avevano completamente tagliato fuori la padrona di casa. Maria deciderà di perdonarli per quanto accaduto in precedenza e darà loro modo di ripetere il momento della scelta davanti alle telecamere.

Ovviamente, Andrea Nicole e Ciprian non riusciranno a sfuggire alla raffica di polemiche che si abbatterà su di loro. Alla fine, però, balleranno insieme sotto alla tradizionale e suggestiva pioggia di petali rossi.

Denise al centro del rapporto tra Matteo e Federica

Matteo si trova in una situazione molto complicata. Nelle puntate che andranno in onda dal 7 all’11 febbraio, deciderà, finalmente, di dedicare un’esterna a lui e Federica. I due passeranno dei momenti molto belli e, alla fine, si daranno un bacio appassionato. Una volta in studio, però, Federica apparirà indecisa e piena di dubbi. Nonostante il bacio con Matteo, infatti, non potrà fare a meno di esprimere le sue perplessità sul loro rapporto.

Secondo Federica, infatti, Matteo sarebbe troppo suscettibile alle parole di Denise. Quest’ultima avrebbe il potere di influenzarlo e di spingerlo a prendere determinate decisioni.

Cosa accadrà in seguito? Federica e Matteo riusciranno a trovare il loro equilibrio o Denise continuerà a intromettersi tra loro? Per scoprirlo non bisognerà fare altro che continuare a seguire i prossimi sviluppi.