Certi amori proprio non si dimenticano mai. Lo sa bene Rea che ieri sera mentre guardava il Festival di Sanremo 2022 ha voluto pubblicamente ammettere di essersi presa una cotta per una persona sul palco. Ecco cos’ha postato su Twitter mentre si esibiva la persona del suo cuore:

La crush di Rea è la ballerina professionista Elena D’Amario che ieri sera si è esibita sul palco dell’Ariston insieme ad Elisa. La bravissima danzatrice ha interpretato la canzone “What a feeling”. Anche lei fa parte dello staff della scuola di Amici e prima ancora ne è stata allieva, un periodo di studio che ha segnato la sua carriera e le ha permesso di continuare a migliorarsi in America.

Non è la prima volta che la ballerina di Amici suscita tali emozioni nelle allieve della scuola, infatti all’epoca della sua presenza nel talent show di Canale 5, anche la cantautrice Giordana Angi espresse lo stesso amore per lei. Magari tale cotta porterà fortuna alla giovane Rea e avrà lo stesso successo della sua compagna di crush!

L’allieva della scuola di Amici è stata infatti eliminata ad un passo dal serale, ma Maria De Filippi l’ha spronata a continuare il suo percorso fuori dalla scuola perché il talento non le manca ed è ancora giovanissima. A proposito di tale partecipazione ha dichiarato sui social:

“In questi 4 mesi ho avuto modo di crescere tanto. Ho imparato ad accettarmi per quella che sono, senza paura di mostrarmi per il carattere che ho, per la mia identità, per la musica che faccio. Sono grata di essermi potuta raccontare su quel palco, delle persone con cui ho condiviso questo viaggio. Custodirò per sempre dentro di me tutte le lezioni, le critiche, i consigli dei professionisti, dei coach, dello staff che mi hanno accompagnata. Un grazie particolare va però a tutte le persone che mi hanno sostenuta e ascoltata durante il percorso. Sentire che qualcuno si è rivisto nelle mie parole e nella mia voce rimane sempre un’emozione unica. Ed è il motivo per cui faccio musica e continuerò a farne. Questo è stato un periodo importante, un periodo che mi segnerà per sempre, ma non ci si ferma qui. QUESTO È SOLO L’INIZIO”.