La principessina Lulù Selassié chiede agli autori di Grande Fratello Vip 6 di farle un regalo, ovvero di far tornare all’interno della casa più spiata d’Italia, Tommaso Zorzi. Il concorrente che ha vinto la scorsa edizione del reality show per personaggi famosi di Mediaset, è molto amato per la sua simpatia e per il suo carattere spigliato. In pratica, con Tommaso il divertimento sarebbe assicurato. Per questo motivo la principessina Lulù lo vorrebbe all’interno della casa.

Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip

L’appello agli autori

Quando manca poco tempo alla fine del Grande Fratello Vip 6, la principessina Lulù ha lanciato un appello agli autori per chiedere un ultimo regalo prima della conclusione. Vorrebbe come guest star Tommaso Zorzi. Tra Tommaso e le sorelle Selassié infatti vi è un bel rapporto di amicizia. Infatti, il giovane influencer l’ha anche confermato nel corso di una recente intervista. Lulù in particolare, ha detto:

Ci mandate ospite per una settimana Tommaso Zorzi? Vi prego, vi prego. Come ospite per una settimana, guest star.

La partecipazione di Tommaso Zorzi al GF VIP

Di certo la partecipazione anche solo come guest star di Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip 6, sicuramente sarebbe interessante. Sarebbe carino infatti, vedere le dinamiche del rapporto con Soleil Sorge che è un po’ considerata la sua erede all’interno della casa più spiata d’Italia.

Nella puntata di lunedì 7 febbraio 2022 in onda su Canale 5, vi sarà la proclamazione del primo finalista: il pubblico deve scegliere tra Katia, Manila, Delia e Davide Silvestri.

Leggi anche: Quando finisce il Grande Fratello Vip