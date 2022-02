“Rispondo alle puttan*te che hanno detto di me a Casa Chi Parpiglia e pure Rosalinda che annuiva. Ieri sera sono stato a Sanremo ho parlato con Pago a quattrocchi, da uomo a uomo in maniera garbata e lui te lo può confermare visto che millantate una amicizia. Quindi: ‘Pago che ha da dire…’, non è vero una beata minchi*. Abbiamo parlato di Miriana e altre cose.

Far passare il video del figlio di Miriana che gli manca la mamma dopo che io sono uscito dalla Casa quando il figlio l’ha fatto prima che io entrassi non è giornalismo Gabriele Parpiglia. L’ha fatto prima che io entrassi in Casa, questo non è giornalismo. Ho fatto dei video con Giacomo Urtis che ha parlato male di Miriana? Io non c’entro in quella situazione lì. Pago si è mosso legalmente io a lui ho chiarito la mia posizione. Sono andato per lavoro, ci sono andato a cena e c’erano mille personaggi. Non mi metto a fare il bambino che non guardo in faccia le persone. Gliel’ho detto che è uno stronz*. Gabriele Parpiglia non dire che Pago ce l’ha con me perché ci ho parlato ieri sera. Il giornalismo fatelo bene perché mi sono rotto i coglion*. Mi aspettavo che Casa Chi facesse giornalismo serio e non cazzate”.