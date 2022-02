Finalmente ritorna Amici. Dopo i casi di positività che hanno costretto Maria De Filippi ad annullare diverse volte le registrazioni, questo sabato è stata registrata la puntata che andrà in onda domani 6 Febbraio alle ore 14:00. Ecco che cosa accadrà.

Cosmary eliminata

La puntata si apre proprio sull’allieva Cosmary Fasanelli, la ballerina ha affrontato una sfida immediata per volontà di Veronica Peparini. La ragazza si è confrontata con un ballerino di hip hop, che è riuscito a batterla, determinando la sua uscita dalla scuola. A giudicare la gara c’è stato l’ex maestro della scuola d’amici Garrison. Maria De Filippi ha permesso che dopo l’eliminazione, Alex potesse andare a salutarla e consolarla.

Perché la Peparini ha messo in sfida così dal nulla Cosmary?? Perché 🤬 #Amici21 #Amicispoiler pic.twitter.com/Gqxk7ZocHE — Hope Logan22 (@HopeLogan22) February 5, 2022

Un nuovo latinista entra nella scuola di Amici

La maestra Celentano ha mostrato più volte la volontà di sostituire Mattia, il quale secondo lei non ha le capacità per affrontare il serale. Ma il ragazzo è ancora infortunato e non può affrontare la sfida proposta dalla maestra, così entra di diritto un nuovo latinista nella scuola, Leonardo. Questa scelta ha generato un’accesa discussione tra la docente e Raimondo Todaro.

Le gare dei ballerini

Quest’oggi i ballerini hanno dovuto sostenere diverse prove con classifica stilata dall’ospite. La prima è stata giudicata dall’ex ballerina della scuola di Amici, Anbeta, il tema era la “versatilità”. Ecco la sua classifica:

Carola voto 8

Dario Alice Serena Christian

La seconda invece, giudicata sempre da lei, era sulla “tecnica di Modern”. La classifica per questa prova è stata la seguente:

Dario e Carola Alice Serena Christian

I giudizi della ballerina professionista hanno generato non poche polemiche, tanto che ha discusso con Veronica Peparini. Christian, pur risultando ultimo in entrambe le competizioni, non è stato eliminato, ma difeso dal maestro Todaro.

Vincitori gare Oreo, Tim ed RTL

Carola ha vinto la prova Oreo, mentre Christian quella Tim. Per quanto riguarda invece i cantanti, Lda, Alex e Luigi, vincitori della gara d’inediti dovranno competere per la loro presenza in radio. Tutti e tre cantano in studio il loro inedito, il più votato verrà trasmesso da radio RTL 102.5. Federica Gentile è presente in studio per rappresentare la radio, ma Luigi non si è potuto esibire perché non stava bene, così non era nemmeno presente in puntata.

Le varie classifiche

I telespettatori hanno stilato la loro classifica dei cantanti. Il risultato è stato:

Alex

Lda

Luigi

Albe

Crytical

Sissi

Aisha

Calma

Anche gli allievi hanno dovuto fare una graduatoria di chi secondo loro è più meritevole di andare al serale. Eccola:

Alex Sissi Lda Luigi Crytical Aisha Albe Calma

Calma ed Albe, nonostante siano arrivati ultimi nelle classifiche, resteranno nella scuola per volontà di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Carlo Verdone, ospite della puntata, ha giudicato una gara tra i cantanti, i suoi voti sono stati:

Alex e Sissi voto 10 Aisha e Calma 9,5 Lda e Albe 8,5 Crytical 8

Sfida tra Alex e Calma

Lorella Cuccarini ha voluto una sfida comparata tra i due allievi Alex e Calma sulla canzone di Bon Jovi. A giudicare c’è stata l’altra ospite della diciottesima puntata di Amici, Vanessa Incontrada, che ha presentato la fiction “Fosca Innocenti”, in onda dall’11 Febbraio.

La sfida tra gli allievi è stata vinta da Alex del team Cuccarini. Calma, suo eterno rivale, mentre ritornavano al banco gli ha detto “1 a 1, alla prossima!”

Appuntamento a domani, 6 Febbraio su Canale 5 alle ore 14:00 per la nuova puntata del talent show di Maria De Filippi!

