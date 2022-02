Quello che è accaduto nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne è stato davvero esilarante. Come riportato dalla pagina Instagram “Uomini e Donne classico e over“, giovedì 3 febbraio è stata effettuata una nuova registrazione del talk show pomeridiano. Tra gli avvenimenti più importanti c’è stata, soprattutto, la quasi rissa tra Armando e Biagio. Matteo, invece, è rimasto senza le sue corteggiatrici.

Armando e Biagio quasi alle mani a Uomini e Donne

Nella registrazione del 3 febbraio di Uomini e Donne si è sfiorata la rissa tra due cavalieri. Biagio ha chiesto alla padrona di casa di poter ascoltare la canzone di un cantante napoletano emergente. Dinanzi questa strana richiesta è intervenuto Armando, il quale ha puntualizzato che il suo collega di parterre fosse stato pagato dall’artista in questione. Incarnato, infatti, ha rivelato di aver ricevuto la stessa proposta, ma di averla rifiutata.

Queste affermazioni hanno scatenato le ire di Biagio, il quale non ha esitato ad inveire in maniera piuttosto concitata contro il suo interlocutore. I due sono venuti quasi alle mani. Armando, però, si è trovato al centro anche di un’altra polemica. Nello specifico, pare che tra lui e Denise non sia stato tutto archiviato come la ragazza ha voluto far credere.

Matteo resta senza corteggiatrici

Maria De Filippi, infatti, ha mostrato un filmato di una precedente puntata in cui si vedono chiaramente i due parlare e la ragazza non sembra respingere in maniera netta il cavaliere. Tra la protagonista e Matteo, dunque, si è aperto un dibattito molto forte, al punto che Denise si è vista costretta ad andare via. In un primo momento, il tronista ha provato a seguirla, ma successivamente ha cambiato idea grazie all’aiuto della padrona di casa. In seguito, poi, anche Federica ha deciso di andare via.

Malgrado tutto quello che è accaduto, Ranieri aveva deciso di portare in esterna Denise, baciandola anche. Questo ha fatto perdere le staffe a Federica, la quale ha abbandonato lo studio. Dopo questo gesto, allora il tronista ha deciso di uscire per seguire solo lei. In merito a Luca, invece, il ragazzo ha portato in esterna una ragazza nuova, con la quale pare si sia trovato anche molto bene. Eleonora, invece, dopo essere stata allontanata nella precedente puntata, non è più tornata. Al trono over, invece, pare stia procedendo a gonfie vele la conoscenza tra Ida e Alessandro, mentre Gemma ha cominciato ad uscire con un nuovo cavaliere.