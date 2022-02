Katia Ricciarelli sembra che alla Finale non ci voglia proprio arrivare, a giudicare di come continua a parlare pur sapendo di essere ripresa. Altrimenti non si può spiegare come sia possibile che ancora ricada nello stesso errore.

Le parole abiliste di Katia Ricciarelli

Al Grande Fratello Vip 6 è tempo di disegni. Tutti stanno preparando dei loro schizzi personali fin dal risveglio. Soleil Sorge mentre disegna si ritrova al tavolo con Katia, Antonio e Gianluca. La soprano cerca di dare qualche suggerimento all’influencer per migliorare la sua “opera d’arte”, ma nel farlo decide ancora una volta di fare un enorme scivolone. Infatti le dice:

“Devi fare un po’ di muscolo sul braccio. Sembrano due paralitici!“

Mentre i due ragazzi ridono, Soleil, consapevole del peso del vocabolo scelto dalla soprano, la sgrida:

“Non si dice Katia. Non esagerare!”

Katia:“Sembrano due paralitici”

Risate di antonio e gianluca

Soleil: “non si dice dai katia non esagerare” KATIA FAI SEMPRE PIÙ PENA #gfvip pic.twitter.com/hFhaN970GP — don't rush🐱 (@drinkthiscola) February 3, 2022

Avrà capito? Ne dubitiamo! Dopo la frase sulla violenza sessuale contro Gianluca e Antonio, ora anche questa. Negli ultimi giorni la soprano non si tiene proprio!