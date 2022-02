Katia Ricciarelli bacia Delia Duran ed è subito polemica. Durante le ultime ore del Grande Fratello Vip 6, è accaduta una cosa molto curiosa e inaspettata. Ovvero, il bacio della Soprano alla ex moglie di Alex Belli che ha colto tutti di sorpresa. Sicuramente non è stato un bacio intenso o appassionato, ma piuttosto una richiesta della venezuelana che probabilmente, era in preda ai fumi dell’alcol. Così, la bella Delia ha voluto siglare il rapporto con l’ex moglie di Pippo Baudo e Katia ha accettato la richiesta di darle un bacio sulle labbra. Poi tra le due c’è stata una grossa risata.

Le critiche a Katia

Intanto, sono scoppiate critiche nei confronti di Katia Ricciarelli, dopo il bacio dato alla modella sudamericana. Infatti, c’è da dire che la Soprano non è particolarmente amata sul web e subito dopo questa scena sono arrivate tantissime polemiche. Secondo alcuni, visto che Delia Duran è molto amata dal pubblico, a differenza di Katia, questo gesto potrebbe essere letto come un modo per accaparrarsi le simpatie dei telespettatori. Insomma, sarebbe tutta una strategia per sbancare al televoto.

In questo video su Twitter appare proprio il momento del bacio:

LA SOPRANO HA BACIATO DELIA IN BOCCA IO MORTAH #gfvip pic.twitter.com/NINVx9CwOE — Marti 💐 (200K ORE) (@Chilloutbro12) February 3, 2022