Nelle ultime ore, Soleil Sorge è apparsa molto provata. Sembra che le tensioni nella casa del Grande Fratello Vip abbiano iniziato a minare anche la sua serenità. La puntata di lunedì 31 gennaio è stata molto dura per lei perché è stata coinvolta nuovamente nelle polemiche sul rapporto tra Alex Belli e Delia Duran.

Soleil, così, ha sentito il bisogno di sfogarsi con un suo compagno di avventura: Gianluca Costantino. Il ragazzo l’ha ascoltata, provando a consolarla e a tirarla su di morale. Per fortuna, sembra che le sue parole abbiano avuto l’effetto desiderato.

GF Vip, Gianluca Costantino supporta Soleil Sorge

Soleil Sorge ha trovato in Gianluca Costantino un perfetto ascoltatore. Il concorrente si è dimostrato molto gentile nei suoi confronti perché ha cercato di sostenerla e di non farle pesare la situazione che sta vivendo in questo momento:

Combatti tanto quindi poi rimani sola e non hai più le forze di credere in te stessa da sola […] Hai fatto già tanto

Soleil Sorge, in seguito a queste parole, ha cercato di approfondire la questione. Si sente stanca, ormai sono passati cinque mesi dal suo ingresso nel reality di Canale 5 e questo non fa altro che peggiorare le cose. Le continue tensioni e l’essere sempre al centro dei riflettori stanno diventando difficili da sopportare.

Soleil Sorge provata dai cinque mesi nella casa del GF Vip

Soleil Sorge, durante il suo sfogo, ha affermato di avvertire il bisogno di staccare la spina e di riposare. L’essere continuamente sotto pressione, infatti, ha influito notevolmente sulle sue energie. Nonostante questo, è felice del suo percorso e non rimpiange nulla.

Sono stati cinque mesi così ricchi, i momenti che hanno segnato di più il mio percorso sono stati quelli artistici che abbiamo avuto. Momenti divertentissimi

Cosa deciderà di fare Soleil? Si sottrarrà per sempre alle dinamiche che la fanno soffrire o tornerà la stessa di sempre? Per scoprirlo non bisognerà fare altro che attendere la puntata di lunedì 7 febbraio.