Le alleanze all’interno della casa del Grande Fratello Vip stanno radicalmente cambiando. Fino a qualche settimana fa, infatti, Manila, Soleil, Katia e Davide sembravano molto uniti, ma adesso le cose stanno radicalmente cambiando. Specie la Nazzaro sta perdendo consensi, sia all’interno sia all’esterno della casa. Dopo la Sorge, a voltarle la faccia è stato anche Silvestri. Vediamo cosa è successo.

Lo sfogo di Davide Silvestri contro Manila

Da quando Delia Duran ha varcato la soglia della porta rossa pare che ci sia stato molto scompiglio tra i concorrenti della sesta edizione del reality show di Alfonso Signorini. La donna, infatti, sta legando con diversi protagonisti e si sta mostrando particolarmente interessata a conoscerli meglio. Durante una chiacchierata con Davide Silvestri, infatti, il giovane si è sentito abbastanza a suo agio al punto da farle delle confessioni piuttosto interessanti.

In particolar modo, il concorrente ha sbottato contro Manila Nazzaro accusandola di aver stancato con le sue continue lamentele. Nello specifico, ha detto:

“Sì però ha anche rotto. Si lamenta, ha ragione ma non deve far le cose… sennò deve smettere di lamentarsi. Ha rotto!”

La Nazzaro perde consensi anche da Katia Ricciarelli

Davide ha fatto riferimento alla questione secondo cui la donna sia la più attiva in casa per quanto concerne le faccende domestiche. Tuttavia, dopo che si prende il carico di svariate mansioni, finisce per lamentarsi continuamente. A questo punto, allora, Silvestri ha detto che sarebbe meglio per lei se si rifiutasse di fare determinate cose.

A schierarsi contro di lei è stata anche Katia Ricciarelli, che nel corso della giornata di ieri si è lasciata andare ad un pesante sfogo con Davide. Nello specifico, la donna ha alluso al fatto che la Nazzaro non meriti di andare in finale in quanto non ha una carriera davanti a sé. Il suo meglio sarebbe alle sue spalle, pertanto, meriterebbero di andare avanti i più giovani.