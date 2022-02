Il Grande Fratello Vip 6 cambia rotta. L’appuntamento bisettimanale fisso è cambiato improvvisamente. Cosa sta succedendo in casa Mediaset?

Perché il Grande Fratello non ci sarà

Stasera, 4 Febbraio, il reality di Canale 5 non verrà trasmesso per lasciar spazio al Festival di Sanremo 2022, al suo posto ci sarà il film Attenti al Gorilla. Mentre la nuova programmazione è prevista per lunedì 7 Febbraio. Stessa sorte tocca al programma di Maria De Filippi C’è Posta per Te, che non avrà la sua consueta puntata del sabato sera il 5 Febbraio.

Ma per quanto riguarda “la casa più spiata d’Italia” c’è un altro cambiamento in vista.

La puntata del GF di venerdì 11 Febbraio non verrà trasmessa

Di solito siamo abituati alla doppia programmazione il Lunedì e il Venerdì, invece l’11 Febbraio non ci sarà, Mediaset manderà nel prime time di venerdì sera la nuova fiction Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada.

Ma la doppia programmazione allora non ci sarà più? Niente affatto! Parrebbe invece che già dalla prossima settimana il reality si scontrerà il giovedì sera contro Doc – nelle tue mani, il medical dramma di Rai Uno con Luca Argentero. Ma, maggiori dettagli sul cambio di programmazioni li avremo lunedì 7 Febbraio alle 21.40 quando andrà in onda la puntata del Grande Fratello. Alfonso Signorini spiegherà quale sarà la futura messa in onda delle puntate e verrà svelato il nome della prima persona in finale che, a giudicare dai sondaggi, potrebbe essere la moglie di Alex Belli, Delia Duran.