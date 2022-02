In queste ore al Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano si era dichiarato a Sophie Codegoni spiegandole di nutrire un sentimento d’amore per lei. Dopo tale confessione, però, la situazione è degenerata in quanto i due hanno avuto uno screzio piuttosto forte. La situazione è divenuta così insostenibile al punto che il giovane ha palesato la volontà di abbandonare il reality show. Vediamo cosa è accaduto.

La pesante lite tra Alessandro e Sophie

“L’amore non è bello se non è litigarello”, ma quello che sta accadendo tra Alessandro e Sophie è davvero qualcosa di esagerato. Tra i due sembrava essere stato ripristinato l’equilibrio, ma qualcosa è andato irrimediabilmente storto. Il ragazzo ha cominciato a mostrarsi particolarmente insofferente e geloso nei confronti della coinquilina. Pare che non digerisca molto alcuni apprezzamenti che la Codegoni ha fatto verso altri concorrenti.

Ad un certo punto, poi, nella discussione è stata tirata in ballo anche Soleil Sorge. I due ragazzi si sono confidati con lei raccontandole quali siano i problemi legati alla loro coppia. In particolar modo, la Codegoni le ha confessato che Basciano abbia fatto degli apprezzamenti piuttosto spinti nei confronti di Delia Duran. Nello specifico, ha detto:

“Tu mi hai detto che l’unica cosa che so fare nella vita è sedurre gli uomini, che schifo!” In seguito ha aggiunto: “Sole lui mi ha anche detto che da domani corteggia Delia, mi ha detto che non vede l’ora di tromb****la“. Tutto.TV su

Basciano vuole abbandonare il GF Vip

Alessandro ha replicato a tali dichiarazioni ed ha detto: “Ok, ho detto che è bella, è proprio evidente“. Poi ha proseguito dicendo: “Però non è vero che c’ho provato, questa è follia“. Basciano, poi, ha perso le staffe ed ha detto che se lui volesse, bacerebbe tutte le donne della casa, tuttavia, per rispetto di Sophie non lo fa. Preso dal momento di rabbia, poi, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha anche palesato la voglia di abbandonare il gioco. A tal proposito, ha rivelato:

“Io me ne vado comunque, prima sono andato alla porta dietro e ho provato ad aprirla per scappare via, ma era chiusa”.

In molti sono stati i concorrenti che hanno provato a far ragionare Basciano, ma tutto è sembrato piuttosto inutile, al punto che il giovane ha deciso di andare a dormire.

Basciano:Me ne vado a dormire😭😭😭😭😭 non mi fate piangere don basciano 😂 #jerù pic.twitter.com/RPCSNbytQF — alessandra (@alessandra1434) February 4, 2022

Prima di congedarsi, però, ha spiegato di aver parlato anche con la produzione di questo suo malessere ed ha palesato loro che se non avessero aperto la porta lui sarebbe andato via all’indomani. Infine, il protagonista ha chiosato il suo sfogo con Soleil dicendo che sia lui sia Sophie hanno deciso di rifletterci un po’ su prima di prendere una decisione definitiva in merito al loro rapporto e alla permanenza di Alessandro in casa.

Ad ogni modo, dopo questo diverbio così acceso, Alessandro e Sophie hanno fatto la pace, lasciando tutti i concorrenti completamente senza parole.

❤️‍🩹SOPHIE RINCORRE ALESSANDRO DOPO LA DISCUSSIONE CHE HANNO AVUTO E LO ABBRACCIA…❤️ #basciagoni #aleesophiesempreuniti pic.twitter.com/7FwKd92mKY — GiAdA (@GF_VIP_6) February 4, 2022