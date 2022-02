Probabilmente Sophie Codegoni non la prenderà molto bene appena lo saprà. Ma, in effetti nemmeno i telespettatori hanno capito. Alessandro Basciano ha scelto di confidarsi stasera con la moglie di Alex Belli e le ha fatto una confessione decisamente “hot” che ha lasciato tutti senza parole.

Che cos’ha detto Basciano a Delia Duran?

Dopo la litigata che l’imprenditore genovese aveva avuto con l’attrice venezuelana la settimana scorsa, nessuno si sarebbe mai aspettato l’intimità di oggi. Eppure, evidentemente i due concorrenti hanno trovato il loro modo di capirsi e il ragazzo si è lasciato molto andare con la nuova arrivata della casa. Infatti sotto le coperte le ha confidato un segreto.

Tra i sussurri, gli ammiccamenti e i sospiri, Alessandro Basciano ha detto di aver fatto l’amore con Sophie Codegoni. Quando Delia gli ha chiesto come avessero fatto vista la presenza delle telecamere (Alex Belli non gliel’ha dimostrato ampiamente?!) l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha spiegato:

“Non è che abbiamo fatto chissà che. I movimenti non è facile, lo fai giusto per disperazione. Infatti non vediamo l’ora di uscire. La pensiamo allo stesso modo. Lei è come me: dove ti trovi, ti trovi, non gliene frega un c***o!”

Ecco il video:

Che cosa ne penserà Sophie di queste rivelazioni del suo fidanzato a Delia?

Intanto gli utenti su Twitter si chiedono perché al Grande Fratello Vip 6 le telecamere non riprendano tutto. Infatti mentre per la il triangolo artistico le famose coperte che si muovevano sono diventate un “caso” per mesi, in questo caso la coppietta non è mai stata ripresa.

Basciano ha confessato a delia che con sophie è successo… Alex e sole venivano ripresi proprio in quel momento… loro???? Due pesi e due misure…. Comunque non lo trovo rispettoso nei confronti di sophie dirlo a l mondo…mi ricorda tanto Gian#soleil #gfvip #basciagoni #sophie — Emanuel (@Emanuel74811845) February 3, 2022

