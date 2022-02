Se fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 6 c’è chi si interroga sull’onestà dei sentimenti di Biagio D’Anelli per Miriana Trevisan. Dentro la casa è lei a star attraversando un periodo di grande sconforto.

Che cos’è successo a Miriana Trevisan?

In queste ore l’ex di Non è la Rai sta pensando di lasciare Biagio D’Anelli. La motivazione però sta stupendo tutti i fan. Ecco infatti cosa dice la concorrente del reality di Canale 5:

“È troppo forte. Sono spaventata. È una paura mia, da tanti anni. Se c’è amore vero io c’ho paura. Non voglio soffrire più“.

Ma la vera motivazione è molto delicata e si nasconde nel passato della soubrette:

“Io lo amo veramente e voglio che lui si faccia la sua famiglia. Io non posso fare una famiglia. A parte l’età, io non posso fare un figlio. Lui aveva detto che voleva un figlio. Io amando una persona riesco a mettermi da parte”.

Questo pezzo del daytime mi ha distrutto. Miriana quanto può aver sofferto per avere paura di qualcosa di bello? #GFVIP #miriangels pic.twitter.com/ESQhIaYBfM — 3visan 🦚 (@simo_cantatore) February 3, 2022

Biagio non molla Miriana

Ma il talent scout non ha nessuna intenzione di lasciar andare la sua compagna. La ama profondamente e, come ha scritto su Instagram l’altro giorno, si ritiene fortunato ad averla nella sua vita. Lo sfogo di Miriana, per quanto intriso di dolore per la maternità, è analogo a quello che ebbe Stefania Orlando l’anno scorso, che pure stava con il marito da parecchi anni.

Permanere all’interno della casa per tanti anni può portare a situazioni di disagio ed anche a prendere decisioni avventate dettate più dalla paura che dalla realtà concreta.