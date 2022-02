Lorenzo Amoruso si è reso protagonista di un commento piuttosto duro nei confronti di Katia Ricciarelli. Tutto è nato nel momento in cui la cantante ha cominciato a parlare male di Manila Nazzaro, insinuando che non meritasse la finale a causa della sua età. Lorenzo non ci ha più visto, sta di fatto che ha mortificato la cantante sui social.

L’affondo di Katia contro Manila

Dopo la messa in onda della scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro si sono molto allontanate. La prima, infatti, si è resa protagonista di frasi piuttosto pesanti nei confronti della sua, ormai, ex amica. Nello specifico, la donna si è rivolta a Davide Silvestri e gli ha detto di essere piuttosto contraria alla decisione di scegliere come candidata alla finale proprio la showgirl. Le sue motivazioni sono state le seguenti:

“Io ho fatto una scelta per te che hai la possibilità di andare avanti (riferendosi a Davide) ma lei che possibilità ha a 44 anni?” In seguito ha aggiunto: “Ha già il suo lavoro, la sua famiglia. Ragiona. Non mi immaginavo mai che lei mi avrebbe fatto questa ripicca, non è degna di una donna di 44 anni”.

– manila non vota katia in finale

– katia si offende pur non avendo votato manila

– katia non ha votato manila perché a 44 anni è finita

– katia ha votato davide che a 40 anni ha un futuro

– katia sogna la finale

– katia ha 76 anni…pic.twitter.com/oHjPVyyTg6#gfvip — threshold, il napolitano fugoso 🧲 (@heythreshold) February 3, 2022

Lorenzo sbotta contro la Ricciarelli

Si tratta di parole piuttosto forti che, in men che non si dica, hanno sollevato un bel polverone sui social. A mostrarsi particolarmente indignato per la faccenda è stato Lorenzo Amoruso. Quest’ultimo ha dichiarato di aver sempre provato a difendere la Ricciarelli, malgrado i suoi scivoloni del passato. Adesso, però, si vede costretto a trovarsi d’accordo con tutti quelli che l’hanno sempre criticata. A tal proposito, il protagonista dello sfogo ha detto:

“Complimenti! Katia Ricciarelli sarai una signora solo di status, ma per il resto sei una vergogna“. Successivamente, poi, ha scritto anche: “Mi devo ricredere e devo dare ragione a coloro i quali ti hanno definito una donna arida di sentimento e d’amore verso gli altri e soprattutto verso chi ti ha trattato come se tu fossi una madre”. 📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina