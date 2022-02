Continuano gli atteggiamenti esagerati di Katia Ricciarelli nella casa del Grande Fratello Vip 6. Sui social molte persone hanno chiesto dei provvedimenti per il modo in cui la cantante lirica, ex moglie di Pippo Baudo si è rivolta ad altri concorrenti della casa di Cinecittà. Infatti, è parsa “fuori controllo” e si è lasciata andare a delle frasi davvero molto brutte, anche se utilizzate con tono scherzoso.

Le parole di Katia Ricciarelli

Katia Ricciarelli è finita sotto accusa per quello che ha detto a Gianluca e Antonio. Ad un certo punto, mentre stava parlando con il personal trainer ha tirato fuori una frase poco felice che non è passata inosservata sui social network. La cantante lirica ha detto:

Guardate che se vi imbrocco tutti e due da soli, vi sbatto al muro e vi violento. Così capirete che cosa è veramente una donna.

Non è la prima volta che Katia Ricciarelli si rivolge in questo modo ad altri concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini. Questa frase molto forte, di certo non è piaciuta ai milioni di telespettatori che guardano il reality.

KATIA RICCIARELLI HA SUPERATO IL LIMITE…

DEVE ESSERE L'ESPULSA😤

ORA NON AVETE PIÙ SCUSANTI.

INIZIAMO CON IL VIOLENTARE UN RAGAZZO A DIRE A UNA RAGAZZA DI ANDARLA A FERMARE k ballava NORMALMENTE A FINIRE CN "PARALITICI" @GrandeFratello @Parpiglia#katiafuori #jerú #GFVIP pic.twitter.com/qvBn6u28C4 — Butterfly🦋🦋 (@Butterf69015258) February 3, 2022

Le richieste sui social network

Tantissimi telespettatori su Instagram e su Twitter hanno chiesto al Grande Fratello Vip 6 di prendere provvedimenti nei confronti di Katia Ricciarelli. Già aveva detto delle frasi molto forti nei confronti di Manila Nazzaro e ora ha esagerato anche con altri due concorrenti della casa. Il suo più grande accusatore è Lorenzo Amoruso, compagno di Manila, che l’ha definita una donna arida d’amore e di sentimenti. Adesso sono in tanti a chiedere la sua squalifica. Basti guardare questo post su Instagram:

