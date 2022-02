I “Jeru” sono sulla bocca di tutti al Grande Fratello Vip 6, perfino Giulia Salemi è una loro grande fan. Jessica Selassié e Barù Gaetani sono percepiti come una coppia che potrebbe fiorire da un momento all’altro, che in questo momento è ancora nella fase iniziale di corteggiamento, imbarazzo, “cotta”, ritrosie e silenzio.

Ma ieri sera un errore incredibile della regia ha portato tutti alla scoperta di ciò che davvero il nipote di Costantino Della Gherardesca pensa della dolce princess.

L’enologo toscano si trovava in confessionale con l’accappatoio addosso e stava rispondendo alle domande delle autrici. Il tono è molto leggero, ma anche onesto. Nella prima parte si parla di depilazione e peli con un’autrice napoletana che racconta perfino delle sue esperienze familiari.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca risponde un po’ annoiato:

Le due autrici ilari continuano:

“La cultura dei terroni del sud! Sopracciglia? No, per l’amor di Dio, non arrivano a tanto”.

Ecco il video:

Ma la parte più interessante del confessionale è il suo pensiero sulla princess Selassié. Barù si dichiara piuttosto seccato nello star lì:

La donna risponde:

Ma non finisce la frase perché presa dalle risate. L’enologo sorride di rimando:

“Hai capito a che livelli? Poi mi guardava perché io vedevo lei che mi stava guardando. Siamo arrivati a dei livelli veramente! Io spero nell’amore tra Gianluca e Jessica. Sarebbe tutto più leggero per me perché veramente mi sento come un… meglio che non faccio paragoni”.