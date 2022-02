Una ex coppia di Uomini e Donne ha appena annunciato il ritorno di fiamma. Si tratta di due protagonisti che hanno preso parte al talk show di Maria De Filippi di recente nello schieramento del trono classico. I ragazzi in questione sono Joele Milan e Ilaria Melis. Scopriamo che cosa è successo.

Il percorso di Joele e Ilaria durante e dopo Uomini e Donne

Ilaria Melis e Joele Milan hanno fatto pace. I due hanno partecipato l’anno scorso a Uomini e Donne, ma il loro percorso è durato davvero poco tempo. Ad un certo punto, infatti, la redazione scoprì che si erano scambiati i contatti Instagram durante un ballo, pertanto, la padrona di casa non poté fare a meno di allontanare dallo studio entrambi i protagonisti. La loro “cacciata” generò diverse perplessità, in quanto ci furono molti telespettatori contrari a questa decisione così brusca.

Ad ogni modo, una volta terminata la loro esperienza in studio i due cominciarono a conoscersi al di fuori, ma la relazione durò solo una manciata di settimane. Dopo svariate discussioni, infatti, i due decisero di porre fine alla loro storia. A distanza di un po’ di tempo, però, la coppia ha spiazzato i fan con un annuncio inatteso. Attraverso un video pubblicato su Instagram, infatti, Joele ha spiegato di essere tornato insieme alla sua ex corteggiatrice.

L’annuncio sul ritorno di fiamma

Il video in questione è caratterizzato da un insieme di foto che immortalano i momenti più belli e salienti della loro conoscenza. Come didascalia, poi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha scritto: “Ei tu, ma non dovevamo vederci più?” Al di sotto del post in questione, poi, si sono distinti moltissimi like e commenti di persone che si sono dette entusiaste di questa grande notizia.

Per quanto riguarda Ilaria, invece, la ragazza è stata un po’ più reticente. I follower, infatti, stanno facendo molte domande per capire come sia avvenuto il ritorno di fiamma e per scoprire come stiano procedendo le cose tra loro. Almeno per il momento, però, i due stanno mantenendo il silenzio. Attraverso una Instagram Storie, però, la Melis ha annunciato che presto farà una diretta con i cuoi fan in cui spiegherà tutto quello che è successo. Non ci resta che pazientare ancora un altro po’.

