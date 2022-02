Alessandra Celentano nella scuola di Amici 21 è sempre conosciuta come la “cattiva” della situazione. Ma stavolta ha voluto tirare fuori una differente parte di sé in cui elogia la tradizione. Molto conosciuta come l’insegnante di Amici di Maria De Filippi probabilmente dal carattere più duro tra tutti e con dei metodi che spesso vengono fraintesi, Alessandra è un personaggio anche molto amato dal pubblico. Nelle ultime ore ha detto delle parole molto importanti relativamente alla sua scala valoriale nella vita. Secondo lei non esiste “avanguardia senza tradizioni”. Quindi, ha esortato tutti a concentrarsi sull’importanza delle radici.

Le parole di Alessandra Celentano

Nelle liti tra i professori ed alunni che si sono verificate nelle ultime settimane all’interno della scuola di Amici 21, Alessandra Celentano è stata sempre protagonista. Proprio a ridosso delle ultime settimane che precedono il serale, la maestra di danza ha voluto però staccare un attimo la spina su tutte le discussioni che avvengono ogni giorno nella scuola e ha voluto pubblicare una foto insieme alle sue sorelle. Nel post su Instagram rimarca l’importanza del concetto di famiglia.

In particolare ha detto:

Credo fermamente che la famiglia sia il valore più importante che esista, nasce tutto da lì. Famiglia è amore, rispetto reciproco e… tradizione!

Ecco il post Instagram:

Dal testo quindi viene fuori un aspetto un po’ più profondo e malinconico della maestra temuta e amata. Intanto, Alessandra vedrà i suoi ballerini mercoledì 9 febbraio, quando riprenderanno nuovamente le registrazioni.