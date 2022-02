Alex Belli stupisce tutti. Dopo aver mandato ieri l’aereo per sua moglie Delia Duran oggi ha pubblicato integralmente la lettera che Soleil Sorge gli ha inviato. Perché ha compiuto questo gesto?

Ieri il protagonista del Grande Fratello Vip 6 è stato intervistato a Casa Chi e ha parlato di questa missiva in termini molto entusiastici:

“Ho apprezzato molto la lettera di Sole, io l’avevo già con me, aspettavo che la rendesse pubblica lei. Me l’ha fatta arrivare tramite il postino Giacomo Urtis. In realtà è molto più lunga di quello che avete visto. Adesso ve la mostro molto velocemente, perché ce l’ho sempre con me dietro. Questa lettera è di una bellezza incredibile , è divisa in tre atti”.

Alex mostra la lettera ai giornalisti

Ma oggi ha deciso di condividere con tutti i fan la lettera che l’influencer gli ha dedicato. Così, eccola apparire nel suo profilo Twitter con parole di stima verso di lei:

Nella lettera, come si evince, alcune parole vogliono sottolineare l’intento di non voler avere una storia con l’attore. Soleil scrive:

“L’Amore, come lo intendono loro, è fatto per me di altri valori e dettagli, è fatto di ‘esclusività’, della voglia di costruire un futuro insieme e di basi che tra noi non sono mai state, né potute essere. Ho seguito il mio bisogno istintivo di proteggerti e tutelarti quando hai detto di esserti innamorato di me, quel TI AMO nascosto dalle famose coperte, ho cercato di prenderlo nel modo più amletico, come citava il nostro adorato Davide, ti eri forse perso nell’opera. Ho compreso lo sbando e ti sono stata vicina nel cercare di recuperare la retta via, di tornare alla tua vita, nonostante la tua assenza fosse la mia più grande paura qui dentro”.