Soleil Sorge dà delle lezioni di seduzione a Jessica Selassié nella casa del Grande Fratello Vip 6: le due si sono avvicinate molto. Così, iniziando a chiacchierare si sono anche scambiate delle confidenze. Durante la chiacchierata, ancora una volta si parla di Barù come argomento principale della discussione. Jessica infatti, è molto presa dall’enologo e parla insieme all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne per farsi insegnare qualche gioco di seduzione.

I consigli di Soleil a Jessica

Soleil dispensa consigli per Jessica sulle tecniche di seduzione. In particolare ha detto:

Lui deve pensare che non ti frega niente di lui però poi tu lo devi sedurre… per te può essere un divertimento e una pratica questa ma se poi vedi che non va, non devi essere tu a pregare o a conquistare una persona.

Non è la prima volta che Soleil dà consigli di seduzione. Ecco il video su Twitter di quando ha consigliato Nicola:

Cosa ne pensa Barù?

Molte volte Barù ha detto che non gli interessa nessuno all’interno della casa e che non è interessato a instaurare una relazione amorosa all’interno del reality. Quando però, durante la trasmissione gli è stato mostrato qualche attacco di gelosia verso chi ha mostrato interesse per la principessa, non ha smentito. Non è ancora chiaro se si tratta del suo orgoglio maschile oppure se si tratti di gelosia da innamoramento. In merito a Jessica, tra i papabili flirt per la principessa potrebbe spuntare Antonio, ma lei lo ha escluso a priori perché era già stato con sua sorella prima che entrasse nella casa del GF Vip 6!

