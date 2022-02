Appena arrivata all’interno del Grande Fratello Vip 6 Nathalie Caldonazzo aveva fatto amicizia con Soleil Sorge, tanto da salvarla dalla nomination quando era stata lei la preferita con il 63% dei voti. Ma da un po’ di tempo ha cambiato totalmente opinione su di lei e ha iniziato una guerra lenta e logorante.

Nathalie si coalizza contro Soleil

Nathalie Caldonazzo ha ormai creato in casa una fazione apertamente contro l’influencer. In realtà alcune persone all’interno c’erano già, come Lulù Selassié e Miriana Trevisan. Ma merito dell’attrice è stato quello di creare un vero e proprio gruppo. Sebbene Barù le abbia fatto notare che quando è arrivata nella casa si è avvicinata a Soleil “finché le è servita per entrare nelle grazie di Manila e Katia e poi non si è messa problemi a silurarla appena non le serviva più“.

Da settimane ormai lei non parla con la ragazza e nella sua strategia sta coinvolgendo anche le altre ragazze.

La tattica di Nathalie

Stamani l’ex compagna di Massimo Troisi ha protestato contro Manila e Delia, ree di aver parlato con Soleil insieme a Miriana. Ecco cos’ha detto loro:

“Già sai che hai fatto dei confessionali a caldo dove comunque hai sparato. Quindi è inutile per sopravvivere una settimana fare buon viso a cattivo gioco e poi ci risediamo ed esce fuori il mondo”.

Delia difende subito Manila Nazzaro:

“Magari per non essere maleducata lei ha risposto a quel discorso che lei stava facendo, no? Ho parlato anche io capisci, un poco, però poi non ce l’ho fatta e mi sono alzata perché non c’era neanche la bella energia, però ho capito quello che dice lei”.

Manila risponde argomentando non solo le sue scelte, ma anche quelle di Miriana Trevisan:

“Ma io lo condivido, come dico anche che a volte, spesso, succede, appunto perché non avendo scelta, scegli la cosa meno peggio. Non sono fatti tutti come te (indicando Nathalie), non sono fatti come me, nel senso che io evito, non me le vado a cercare certe situazioni, perché non mi va di trovarmi in una situazione di insofferenza. Non me la vado a cercare. Altri dicono chissenefrega, poi domani ci pensiamo, altri come che boum boum, alzano il muro e se ne vanno. C’è una modalità differente però, alla fine, ti posso dire proprio per esperienza personale che non è sbagliata la tua, non è sbagliata la sua, non è sbagliata la mia. Ognuno è fatto a modo proprio, ecco perché ti dico. Se loro fanno a modo loro è perché per loro è la maniera più giusta, però questo non toglie poi che il pensiero di quella persona è quello, non cambia. Se parliamo nello specifico di Miri la coerenza di Miri è quella”.

Ecco il video:

Nathalie infastidita con Miriana perchè ha osato parlare con Soleil e non alzarsi dal tavolo. Ma è normale l'operazione Nathalie di dire a tutte di non rivolgere nemmeno la parola a Soleil?

Come si chiama questo? @SBruganelli @AdrianaVolpeTV #gfvip #solearmy pic.twitter.com/jjoaNH7K6X — Catia💐 (@catiuz92) February 2, 2022

La difesa di Katia Ricciarelli

Nonostante non se ne parli durante la puntata del Grande Fratello perché il blocco Belliful prende troppo tempo, in realtà già da settimane Nathalie sta mettendo in atto la sua strategia, tanto che Miriana Trevisan si è confidata con Katia Ricciarelli. La donna ha prontamente protestato contro tale modus operandi:

“Allora Nathalie dovrebbe star zitta, proprio lei che mi ha insultata in puntata!”

Infatti all’arrivo dentro la Casa del GF Nathalie Caldonazzo si era duramente scontrata contro la soprano.

Quello di Nathalie è terrorismo psicologico.

Ok che sono falsi e incoerenti se poi pensano certe cose, ma dire a tutte di non parlare con Soleil è bullismo!#gfvip #solearmy@AdrianaVolpeTV @SBruganelli pic.twitter.com/JoMyeiScmA — Catia💐 (@catiuz92) January 30, 2022