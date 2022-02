Si accende lo scontro tra Lulù e Miriana al Grande Fratello Vip 6. Le due si ritrovano in piscina e scoppia una lite tra Miriana Trevisan e Lulù Selassié. In questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, le due avevano stretto un rapporto di amicizia, però ultimamente hanno iniziato a litigare per una serie di motivi più che altro dovuti al nervosismo. Stavolta, mentre erano in piscina insieme ad altri inquilini per fare un po’ di attività fisica, è iniziata la lite.

La lite in piscina tra Miriana e Lulù

In piscina tra Miriana e Lulù è scoppiata la lite mentre stavano facendo attività fisica insieme a Delia Duran e Gianluca Costantino. Nella casa del Grande Fratello Vip 6, la discussione è nata per i posti da occupare. Miriana aveva ceduto la sua postazione alla principessina proprio come “aveva preteso”. Lei però è stata lo stesso polemica nei confronti della showgirl ed ha sbottato contro la sua compagna.

Le parole di Miriana sono state:

Ti ho detto lascia aperto e mettiti qua. Siamo tristi tutti, anche io non vedo mio figlio da cinque mesi. Ti dico cambio posto e ti arrabbi? Ma ti puoi arrabbiare con me. Tu non fai dire una parola.

Qui il video su Instagram:

Il clima all’interno della casa è abbastanza teso dopo mesi di convivenza e manca ancora tanto per la finale. Del resto, Lulù ha detto diverse volte che sente la mancanza del suo amato Manuel e spesso si ritrova ad essere sopraffatta dalla tristezza.

