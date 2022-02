“Soleil Sorge e Katia Ricciarelli mi hanno sempre accusato di buonissimo”: con queste parole Manila Nazzaro nella casa del Grande Fratello Vip 6 ancora una volta non nasconde la sua delusione in merito alla direzione del suo rapporto con l’influencer. L’ex miss Italia, nella conversazione con Alessandro Basciano, infatti si è sfogata in merito a questo suo stato d’animo e gli ha detto:

Soleil e Katia mi hanno accusato sempre di buonismo, semplicemente perché riuscivo a stare anche con le ragazze. Basta avere un po’ di orecchio per ascoltare, non avere pregiudizi. Ho sentito parole bruttissime nei confronti di tutti qua dentro.

Il rapporto tra Manila e Soleil

Nella casa del Grande Fratello Vip 6, l’allontanamento tra Soleil e Manila Nazzaro oramai è completo. Dopo l’arrivo dell’ex moglie di Alex Belli nella casa di Cinecittà, ora i rapporti sono davvero molto tesi tra Miss Italia 1999 e l’ex corteggiatrice di Uomini e donne. Manila ha detto:

Non devono essere messe in discussione le mie scelte, che sono frutto di vita, di passato e di esperienza e non di carattere. Quando ci fu la litigata tremenda tra Soleil e Sophie, io ero legatissima a Sophie. Ho litigato con Soleil perché le ho detto devi chiederle scusa non va bene. Se sei una vera amica ti dico ti devi fermare. Si dimentica tutto! Tutti diventano amici di tutti.

E percorrendo il loro rapporto alla fine ha chiosato:

Proprio perché c’è stata una roba fortissima tra me e lei la delusione è ancora più forte. Tutto.TV su

L’opinione di Alessandro

A proposito della discussione tra Soleil e Manila Nazzaro, Alessandro Basciano sull’avvicinamento dell’ex Miss Italia a Delia Duran ha detto:

So che tipo di persona sei, Soleil è andata oltre, però l’input glielo hai dato te, incosciamente l’hai fatto ma sapevi benissimo che lei avrebbe reagito così.

Lei ha replicato:

No, non credevo, perché Delia le ha chiesto scusa, è stata attaccata tutto il tempo e si è difesa. Soleil a me non mi fa dire una parola, parla otto minuti, arrivo io parlo un minuto e Alfonso dice basta. L’altra puntata Soleil mi ha detto stai zitta hai parlato anche troppo!