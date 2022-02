Giulia Salemi e Gaia Zorzi sono le conduttrici dell’edizione di quest’anno del GF Vip Party. In tale programma si commentano le dinamiche che accadono nel reality show di Canale 5, grazie anche all’intervento di alcuni ospiti, tra cui ex gieffini e non solo. Durante la scorsa messa in onda del programma è stato intervistato Manuel Bortuzzo, il quale si è soffermato soprattutto sul suo rapporto con Lulù Selassiè. Ad ogni modo, durante l’intervista, però, Giulia Salemi ha fatto una confessione spiazzante. Vediamo di cosa si tratta,

Le confessioni di Manuel sul GF Vip e su Lulù

Manuel Bortuzzo si è aperto ai microfoni del GF Vip Party ed ha fatto delle confessioni inedite relative alla sua esperienza nel reality show. Il ragazzo ha deciso di abbandonare volontariamente il reality show a causa di alcuni problemi di salute che è costretto a dover risolvere. Nell’intervista, il giovane si è voluto soffermare soprattutto sullo splendido rapporto che si è venuto a creare con Lulù. A tal proposito, ha detto:

“Non ho mai ricevuto così tanto amore come me l’ha dato lei”. Successivamente ha aggiunto: “Ho aperto il cuore e me la sono goduta”.

Ad un certo punto, però, il giovane ha palesato il fatto che, al di là di quello che è stato mandato in onda, ci sono stati tantissimi momenti molto toccanti ed emozionanti che, invece, non sono stati trasmessi. Nello specifico ha detto: “Ci sono state lettere, discorsi, non si son visti ma non mi interessa, è per quello che lei è rimasta attaccata a me, non era matta, sapeva che sotto sotto c’era qualcosa”.

La stoccata di Giulia Salemi

Dinanzi questa confessione è intervenuta Giulia Salemi, la quale ha lanciato un’inaspettata stoccata contro il Grande Fratello Vip. In particolar modo, la ragazza ha detto: “Io ne so qualcosa. Le cose più belle non le fanno mai vedere, è successo anche a me e a Pierpaolo“. Con queste parole, dunque, l’influencer ha voluto palesare il fatto che spesso la produzione effettua dei tagli finalizzati a mandare in onda solamente i contenuti che fanno più comodo.

Molte volte, infatti, ci sono episodi semplici, che apparentemente potrebbero non suscitare chissà quale pathos e suspense nei telespettatori, tuttavia, sono proprio quei momenti unici che sono in grado di far capire la vera natura di un sentimento. I ritmi televisivi, però, sono ben diversi, pertanto, spesso ci si trova a vedere in onda solo le cose che fanno più scalpore. Insomma, una stoccata bella e buona, come reagirà Alfonso Signorini e lo staff del programma?