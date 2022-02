Nella casa del Grande Fratello Vip, tutti i riflettori sono rivolti verso il rapporto tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Non è solo il pubblico a parlare delle dinamiche del loro triangolo amoroso, ma anche i concorrenti stanno esprimendo, a gran forza, la loro opinione.

Nelle ultime ore, Kabir Bedi ha deciso di dire la sua sull’argomento. L’attore non approva affatto il comportamento tenuto da Alex Belli. A parer suo, si tratta solo di uno stratagemma per poter uscire con più donne contemporaneamente. Inoltre crede che anche Soleil Sorge, in questa situazione, non stia avendo l’atteggiamento corretto.

Kabir Bedi incredulo davanti al comportamento di Alex Belli

Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, da settimane, subiscono le critiche di chi pensa che il loro rapporto sia solo frutto di un “teatrino” ben costruito. Kabir Bedi non ha messo in dubbio la veridicità della situazione, ma ha criticato aspramente il comportamento dell’ex attore di CentroVetrine. Secondo lui, il tanto decantato amore libero sarebbe solo un modo per nascondere il desiderio di frequentare più donne contemporaneamente.

Kabir Bedi è stato molto chiaro con Delia:

Secondo me Alex ha introdotto questo concetto di amore libero solo per dire: “Io voglio avere tutte e due le donne”

Inoltre, Kabir ritiene che, in tutto questo, la vera vittima sia Delia Duran. Mentre ha accusato Alex Belli e Soleil Sorge di essere due ipocriti:

Come puoi essere d’accordo quando lui dichiara il suo amore per un’altra donna?

KABIR CHE DÀ DEGLI IPOCRITI A ☀️ E AL MAN IO STO VOLANDO #JERÙ pic.twitter.com/kDWRFRhx3i — acida regina etiope 👑 (@cherotturadicaz) February 1, 2022

Delia Duran dalla parte di Kabir Bedi

Delia Duran si è subito mostrata d’accordo con le parole di Kabir Bedi. Ormai sembra sia intenzionata a portare avanti il suo intento di separarsi da Alex. La cosa che l’ha fatta più soffrire è stata la totale mancanza di rispetto da parte di suo marito. Si è sentita presa in giro, soprattutto perché l’attore non ha rispettato le promesse fatte prima di entrare nella casa del GF Vip:

Gli dicevo di non giocare su questa roba. Il suo compito, prima di entrare qui, era quello di mantenere quella linea. Mi aveva promesso di farlo, ma non l’ha fatto. Allora lì è una mancanza di rispetto nei miei confronti

Delia non è l’unica ad appoggiare l’opinione di Kabir Bedi. Infatti, sui social network, in molti pensano che Alex non si stia comportando affatto bene e, di recente, Lulù Selassié ha affermato che questa storia non fa altro che trasmettere un brutto messaggio.