L’ingresso di Gianluca Costantino e Antonio Medugno nella casa del Grande Fratello Vip non è passato inosservato agli occhi curiosi del pubblico, ma sembra che questo non valga anche per le concorrenti del reality di Canale 5. Fino ad ora, infatti, nessuna di loro ha mostrato interesse verso i due giovani.

Alessandro Basciano, nelle ultime ore, ha sollevando l’argomento, chiedendosi il motivo di questo comportamento. Nathaly Caldonazzo ha provato a dargli una risposta, esponendo il suo punto di vista.

Alessandro Basciano confuso sulla reazione delle concorrenti del GF Vip

Alessandro Basciano non riesce proprio a capire la causa della mancata attrazione verso Gianluca e Antonio. A parer suo, entrambi sono dei bei ragazzi e gli sembra strano che le donne non abbiano ancora provato ad approcciarsi a loro:

Secondo me Antonio e Gianluca sono molto belli. Sopra la media di sicuro. Come fate a dire che non sono belli? Credo che siano dei bei ragazzi da tutti i punti di vista. Se non sono belli loro allora non capisco cosa possa essere considerato bello

Alessandro ha provato anche a fare un paragona tra i nuovi arrivati e Barù. A parer suo, quest’ultimo è affascinante, possiede una bella presenza ed è molto intelligente, ma non è il solo ad esserlo. Anche Gianluca Costantino ha studiato ed è molto educato.

Nathaly Caldonazzo prova a dare una spiegazione ad Alessandro

Nathaly Caldonazzo non ha potuto negare la bellezza dei nuovi arrivata ma, senza peli, sulla lingua, ha spiegato il motivo per cui non si sente attratta da loro:

Io Antonio nemmeno lo guardo può essere mio figlio. Gianluca ha un bel fisico e un viso interessante, però non amo gli uomini fissati con il fisico. Ho avuto esperienze con persone che parlavano sempre di diete e palestra e adesso non ho intenzione di tornarci

Anche le altre concorrenti la penseranno allo stesso modo? A giudicare dai loro comportamenti si, ma bisognerà attendere i successivi sviluppi per capire se Antonio e Gianluca riusciranno a fare breccia nel loro cuore.