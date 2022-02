La puntata odierna di Uomini e Donne è stata un vero caos. Ad un certo punto della messa in onda, infatti, Gemma Galgani ha deciso di fare una bravata nei confronti di Tina Cipollari, scatenando il caos. In particolar modo, l’esponente del parterre femminile ha sottratto la sedia all’opinionista e quest’ultima ha dato di matto. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Gemma toglie la sedia a Tina

Gemma e Tina hanno dato luogo ad un siparietto senza precedenti nel corso della puntata del 2 febbraio di Uomini e Donne. Stanca dei continui attacchi dell’opinionista, infatti, la Galgani ha approfittato di un momento di ballo per fare uno scherzetto alla sua rivale. Nello specifico, è uscita fuori lo studio ed ha portato con sé la sedia dell’opinionista.

Al suo rientro in studio, Tina si è trovata in piedi, privata della sua seduta. A quel punto la donna ha cominciato a dare di matto. La donna ha sbottato contro la sua acerrima nemica spronandola ad andare immediatamente dietro le quinte a riprenderle la sedia. A tal proposito, ha detto:

“Sei una cafona di me**a, vai a prendere immediatamente la mia sedia!“ https://twitter.com/uominiedonne/status/1488880692649992195

La Cipollari dà di matto a Uomini e Donne

La dama bianca, però, si è rifiutata, fomentando ancora di più l’ira e la rabbia della sua interlocutrice. I toni si sono inaspriti in men che non si dica, al punto che alcun esponenti del parterre si sono offerti di andare a recuperare tale oggetto in modo da porre fine al siparietto. Tina, però, è stata intransigente ed ha detto che sarebbe dovuta essere l’autrice di tale bravata a prendere la sedia.

Ida Platano, però, per porre fine alla faccenda è uscita fuori per prendere la seduta e Tina è esplosa. La donna ha letteralmente sottratto la sedia alla sua rivale, la quale si è trovata a doversi sedere per terra.

Tommaso Zorzi fan di Uomini e Donne

La scena è stata estremamente esilarante, al punto che la conduttrice ha chiesto alle due donne che cosa le fosse preso. Intanto, in molti sul web stanno commentando quanto accaduto. Anche Tommaso Zorzi ha dichiarato di essere divenuto un fan accanito di Uomini e Donne, infatti ha detto:

Non credevo che ci sarei cascato, invece l’ho fatto con tutte le scarpe, sono un fan accanito di Uomini e Donne, vado fuori”.

VIDEO | "Comunicazione di servizio che potrebbe non interessare a nessuno: sono diventato un fan accanito di Uomini e Donne" #tzvip pic.twitter.com/YMcsoQp4qC — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) February 2, 2022