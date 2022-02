Franco Bortuzzo, padre del gieffino Manuel parla della storia tra il figlio e Lulù Selassié. Confessa che inizialmente non aveva capito come erano veramente le dinamiche tra i due. Il papà di Manuel Bortuzzo in un’intervista rilasciata al settimanale Novella 2000 poco dopo che il figlio è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 6, ha detto di essersi convinto sulla storia d’amore con Lulù.

Le parole del signor Franco

Nell’intervista al settimanale Novella 2000, Franco Bortuzzo, papà di Manuel ha parlato del ritorno a casa del figlio. Il ragazzo è stato molto contento di rivedere tutti i suoi cari e abbracciare il suo grande amico Aldo Montano. Il capo famiglia del nuotatore ha parlato molto del rapporto tra Manuel e Aldo e anche di quello con Lulù Selassié. In particolare ha detto:

Le dico la verità, all’inizio ho pensato che fosse una strategia, perché il Gf è un gioco ad eliminazione e ogni concorrente punta a qualcosa per farsi notare dal pubblico. Poi ho capito che tra loro stava nascendo qualcosa che andava oltre la normale amicizia. Hanno avuto delle diatribe, inizialmente Manuel necessitava di tranquillità, sono cose che capitano se si vive 24 ore su 24 assieme, ma poi si sono chiariti. Lulù con Manuel si è messa sempre a disposizione, lo aiutava se aveva bisogno e credo sia davvero una brava ragazza.

L’opinione del padre di Manuel

Intanto, i due hanno detto di voler andare a convivere molto presto una volta che sarà terminato il Grande Fratello Vip 6. Su questo Franco Bortuzzo ha detto:

Sarei felice, ma secondo me prima di fare questo passo dovranno pensarci. Tra la fine del Gf e la decisone di andare a vivere insieme ci vorrà del tempo per organizzare. Abbiamo una casa tutta nostra, possono vivere qui.



Invece, in merito al padre delle principesse Selassié che si trova in carcere a Lugano per truffa ha detto:

Non mi sono preoccupato di chi ha sparato a mio figlio, figuriamoci se mi preoccupo del padre di Lulù. Sono fatti loro e non mi riguardano. La mia priorità è solo la serenità di Manuel.

