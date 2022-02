Un’altra brutta notizia per gli amanti del talent di Canale 5 è arrivata in queste ore. Anche questa domenica non ci sarà la puntata in studio consueta di Amici 21. La registrazione programmata per il 5 Febbraio è stata annullata.

La causa di questi cambiamenti è sempre la stessa: la positività dei ballerini professionisti.

Quando andrà in onda la puntata di Amici 21?

Maria De Filippi ha spostato la registrazione per il 9 Febbraio. Pertanto, questa domenica è prevista la seconda parte dello speciale di Amici che abbiamo visto la settimana precedente.

L’appuntamento dunque è su Canale 5, domenica 6 Febbraio, alle ore 14.

La puntata di Verissimo si allungherà?

Domenica scorsa, Silvia Toffanin per andare incontro alle esigenze del talent ha anticipato l’appuntamento con Verissimo. Molto probabilmente succederà lo stesso anche questa volta e chissà se ci ritroveremo nel salotto del talk show qualche componente di Uomini e Donne, com’è accaduto per Gemma Galgani e Tina Cipollari la settimana scorsa.

