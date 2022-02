Gianmaria Antinolfi è andato via dalla casa del Grande Fratello Vip 6 ieri sera, alle 11.30 di sera. Un saluto sbrigativo da parte del reality, che ha dedicato più tempo alla bellissima storia di Eva Grimaldi da due settimane in casa, piuttosto che al partenopeo, presente invece fin dal primo giorno.

All’una e trenta è arrivato in studio, intimidito quasi di fronte a tutte quelle urla e agli applausi fragorosi di chi l’ha seguito e amato. Un abbraccio con i suoi compagni di avventura e poi il ritorno a casa. Un’uscita in sordina che avrebbe meritato ben altro trattamento.

Stamani, di ritorno dall’estenuante diretta e post puntata il “playboy della mutua” ha scritto un messaggio su Instagram ai suoi fan per ringraziarli, sconvolto da tanto affetto. Le sue parole sono intrise di gratitudine e umiltà.

“Tremo, non riesco a smettere…questa è la sensazione che sto provando nel leggere tutto questo! Non avrei mai neanche potuto sognare niente di simile! Non avrei mai potuto immaginare di ricevere così tanto amore da persone a me sconosciute né tantomeno di poter essere un esempio o di ispirazione per qualcuno. Credetemi se vi dico che non avrei potuto ricevere regalo più bello, credetemi se vi dico che siete stati dentro quella casa la mia più grande forza. Ho gli occhi che mi si chiudono ma non potevo addormentarmi senza prima ringraziare tutti voi per quello che mi avete donato. Perché non ha prezzo, perché non si può comprare, perché è incondizionato. Grazie mille per questa avventura che abbiamo portato avanti tutti insieme ‘dal primo giorno'”.