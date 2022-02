Nathaly Caldonazzo fa una domanda molto piccante a Delia Duran sulla sua vita sessuale. Poiché la ex moglie di Alex Belli spesso ha parlato della sua concezione dell’amore libero, allora Nathaly ha chiesto se è mai stata con due uomini contemporaneamente. Subito arrivata la risposta della modella sudamericana. Nella casa del Grande Fratello Vip 6 è tempo di confessioni. Intanto, mentre Delia ha deciso di rompere il suo matrimonio con Alex, scelta ribadita anche nel corso dell’ultima puntata del GF Vip 6, gli altri concorrenti della casa sono molto curiosi sulla loro vita sessuale.

Secondo quello che sta emergendo negli ultimi giorni, il morale di Delia è tutt’altro che buono. Infatti, la modella sudamericana ha detto senza ombra di dubbio che era pronta a lasciare la casa, però poi è stata incoraggiata dall’ex miss Italia a restare in gioco. Intanto, dopo questa chiacchierata c’è anche la risposta della sudamericana a una domanda fatta Nathaly Caldonazzo, davvero molto piccante e intima.

La teoria dell’amore libero è la base del matrimonio tra Delia Duran e Alex Belli e ciò ha incuriosito non poco gli altri concorrenti della casa. Nathaly ha chiesto a Delia:

Lei ha risposto subito:

Infatti, in più occasioni la donna ha avuto modo di spiegare l’amore libero secondo lei:

A me piacciono le donne. Per me l’amore libero è riuscire a condividere tutto quello che hai in mente, sempre con rispetto. Soleil non è la mia tipologia di donna però mai dire mai. La base della condivisione di una coppia è il rispetto. L’amore è universale, però sempre portando rispetto e purtroppo Alex in questo caso non l’ha fatto.