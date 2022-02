Durante la puntata del Grande Fratello Vip 6, Manila Nazzaro ha votato Miriana Trevisan come finalista mandando un messaggio molto forte che ha spiegato nel corso della trasmissione, davanti allo stupore di molti. Infatti, sul finire, ha scelto di votare la rivale giurata di Soleil Sorge per dire in maniera chiara quello che pensa.

Le parole di Manila Nazzaro

L’ex miss Italia ha detto:

Sono stata contenta, anche di aver fatto in maniera palese il mio voto…Il mio è stato un messaggio forte…

Parlando faccia a faccia con Miriana Trevisan nel corso della diretta con il Grande Fratello Vip 6, ha confessato di essere stata contenta di dover fare questa nomination palese, proprio perché glielo doveva come amica:

Te lo dovevo come amica e come donna e come mamma…

Dopo, però, Manila è stata attaccata da Soleil Sorge per questo gesto e lei ha spiegato che voleva fare questa nomination palese per tanti motivi, ovvero:

Volevo farlo sapere ad altre persone, che infatti ci sono rimaste male…

L’amicizia tra Manila e Miriana

L’ex miss Italia, inoltre ha voluto dire a Miriana il senso di questa scelta:

Non ho bisogno di dire a te il perché ti ho votato, tu sai le cose come stanno…

Questo comportamento di Manila, ovviamente ha fatto storcere il naso a più concorrenti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Come cambieranno gli equilibri adesso nella casa?

