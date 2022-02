Vladimir Luxuria sarà opinionista dell’Isola dei Famosi 2022? In queste ultime settimane sono circolate diverse voci in merito a chi potrebbero essere gli opinionisti della nuova edizione del programma condotto da Ilary Blasi. Molto probabilmente ci saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Però, a dire il vero l’ex parlamentare intervistata da Maurizio Costanzo nel suo programma radiofonico su R101, “Facciamo finta che” ha detto di non aver ricevuto nessuna proposta. Le sue parole sono state:

Sono ancora rumors e voci che girano, nessuno mi ha contattata…

Chi sarà l’opinionista dell’Isola dei Famosi 2022?

Vladimir Luxuria che ha partecipato a “Back to school” condotto da Nicola Savino, ha raccontato ai microfoni di R101 di avere un bellissimo feeling con l’Isola dei famosi. Infatti, ha vinto un’edizione, poi è stata inviata in un’altra e ha ricoperto il ruolo di opinionista. Però, in merito all’edizione di quest’anno ha raccontato di non essere stata contattata con nessuno. Eppure ha confessato:

Mi piacerebbe, credo di essere in grado di farlo, ma fino a quando non c’è una cosa concreta per scaramanzia stiamoci zitte…

La frecciatina di Vladimir Luxuria

Parlando della sua probabile partecipazione come opinionista all’Isola dei Famosi 2022. Vladimir Luxuria ha anche detto di non voler parlare troppo di questa eventualità. Ha poi chiosato, infatti che non vorrebbe fare la fine di Elisabetta Casellati, ovvero la Presidente del Senato che è stata candidata come Presidente della Repubblica ma non ha avuto successo. Una frecciatina ad un mondo a lei ancora molto vicino come quello della politica nazionale.