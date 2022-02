Nel corso di una recente intervista rilasciata sul portale PiùDonna, Isabella Ricci è tornata a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne e non ha potuto fare a meno di lasciarsi scappare una critica piuttosto piccata nei confronti di Maria De Filippi. Nello specifico, la donna ha ammesso di non apprezzare molto le libertà che la conduttrice lascia ai suoi opinionisti, specie Gianni Sperti in questo caso specifico.

Perché Isabella è delusa da Maria De Filippi

Isabella Ricci ha rilasciato un’intervista in cui si è mostrata particolarmente delusa da Maria De Filippi. La sua esperienza nel programma Uomini e Donne si è conclusa lo scorso dicembre, quando decise di andare via insieme a Fabio. I due attualmente stanno ancora insieme e sono estremamente felici. Ad ogni modo, nel corso dell’intervista, la donna ha voluto levarsi qualche piccolo sassolino dalla scarpa. In particolare, ha ammesso di reputare la conduttrice un po’ troppo permissiva con i suoi opinionisti. A tal proposito ha detto:

“Lei è cambiata ed ha concesso loro, tra gli altri a Gianni Sperti, di farmi accuse molto pesanti”

La Ricci, dunque, ha recriminato alla padrona di casa del talk show pomeridiano di non aver fatto nulla per impedire che venisse così attaccata nel corso delle varie puntate. Proprio in virtù del clima ostile che si era venuto a creare, infatti, la dama decise di abbandonare la trasmissione.

L’affondo della Ricci a Gemma Galgani

A tal proposito, ha ammesso di essersi assentata per circa una settimana, in quanto non riusciva più a tollerare di trovarsi in un clima così ostile. Successivamente, poi, decise di tornare in studio su esortazione della persona che l’ha sempre seguita all’interno del programma. Nel corso dell’intervista, poi, Isabella non ha potuto fare a meno di spendere poche parole anche su Gemma Galgani. Nello specifico, ha ribadito la sua posizione in netto contrasto con quella della dama bianca.

Secondo la Ricci, la Galgani nutriva verso di lei un profondo risentimento, dovuto probabilmente ad una competizione insita. In particolare, ha svelato:

“Aveva degli atteggiamenti terrificanti, quasi puerili. Mi pativa perché sono una donna molto diversa da lei”

Infine, Isabella ha chiosato dicendo che, secondo il suo punto di vista, Gemma non riuscirà mai a trovare l’amore a Uomini e Donne. Avrà ragione? Solo il tempo ci darà tutte le risposte.

Le novità su Fabio, matrimonio in vista?

Isabella, però, ha voluto parlare anche di argomenti per lei molto più belli e interessanti, come ad esempio il suo rapporto d’amore con Fabio. In questo periodo si era vociferato di una possibile crisi tra loro ma, a quanto pare, non è vero nulla. La donna ha detto che da quando è uscita dal programma con lui i due non si sono mai separati e stanno vivendo serenamente il loro rapporto. Questo ha fatto auspicare anche la possibilità di un matrimonio. A tal proposito, la Ricci ha detto:

“Non ti posso rispondere. Ne abbiamo parlato ma non c’è niente di confermato“.

L’esperienza vissuta a Uomini e Donne, inoltre, ha permesso alla dama di avere una notorietà che non si aspettava assolutamente e per cui non può che essere estremamente felice e riconoscente.

