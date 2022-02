Questi non sono giorni semplici per Ida Platano a Uomini e Donne. In una precedente puntata, la dama è stata chiamata dalla conduttrice al centro dello studio per raccontare della sua ultima frequentazione. Ad un certo punto, però, la protagonista ha avuto un crollo emotivo molto forte. Da quel momento in poi, in lei sono riaffiorati dei ricordi che potrebbero spingerla a lasciare la trasmissione. Scopriamo che cosa è emerso.

I crolli di Ida Platano in studio

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Ida Platano si sta mostrando piuttosto provata. In una precedente occasione scoppiò in lacrime nel momento in cui Maria De Filippi tirò in ballo Riccardo Guarnieri. Nello specifico, la dama del parterre femminile scoppiò in lacrime e disse di essere ancora molto chiusa e titubante con gli uomini per paura di non riuscire più a provare le stesse emozioni provate per Riccardo. Questa confessione, chiaramente, lasciò di stucco tutti i presenti sia in studio sia a casa in quanto nessuno si aspettava che la donna fosse ancora molto presa da lui.

Nella messa in onda di oggi, poi, Ida ha avuto un nuovo crollo, durante il quale ha spiegato meglio il suo stato d’animo. La donna è consapevole di quello che ha provato per Riccardo, pertanto, teme che nessun altro uomo possa farle battere il cuore. Inoltre, teme anche di restare particolarmente scottata una seconda volta. Questa situazione, chiaramente, la sta spingendo a chiudersi a ricco nei confronti di ogni cavaliere che scende per corteggiarla.

La dama abbandonerà presto Uomini e Donne?

A seguito di questo nuovo sfogo, in molti stanno cominciando a sospettare che Ida Platano abbia vita breve all’interno del talk show pomeridiano. Come riporta il sito “Anticipazionitv”, in Mediaset starebbero circolando delle voci secondo cui Ida potrebbe essere pronta ad abbandonare il programma. Al momento, non vi è alcuna certezza di questa indiscrezione, in quanto resta una mera supposizione nata a seguito dei ripetuti momenti di crollo della dama.

Inoltre, non sappiamo neppure se questo ipotetico abbandono possa essere definitivo o temporaneo. Nel frattempo, Tina Cipollari ha esortato la donna a risolvere prima questo suo problema con i fantasmi del passato e poi gettarsi in una nuova frequentazione poiché, allo stato attuale, per l’opinionista non ci sarebbero i presupposti per iniziare una nuova conoscenza.