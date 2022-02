Chi è finito in nomination nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? Iniziamo dall’esito del televoto, con il pubblico che doveva decidere il primo concorrente candidato alla finale del 14 marzo. La scelta è ricaduta su Delia Duran: la modella venezuelana ha stravinto il confronto con Soleil Sorge e Giucas Casella, guadagnandosi il diritto di partecipare al televoto di lunedì prossimo, il cui esito decreterà il nome del primo finalista del reality.

Quelle di ieri dunque sono state nomination completamente diverse rispetto a quelle a cui eravamo abituati fino a sette giorni fa: i concorrenti hanno dovuto scegliere la persona che meriterebbe di andare direttamente alla finalissima, rendendola di fatto immune a tutte le prossime votazioni.

Chi è finito in nomination ieri sera al Grande Fratello Vip 6?

Insieme a Delia Duran, sono in nomination Davide Silvestri, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. I telespettatori da casa dovranno votare il concorrente che vogliono in finale: chi raccoglierà più voti sarà il primo finalista di questa sesta edizione.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Davide, Delia, Katia e Manila. #GFVIP pic.twitter.com/lP3k3lftLk — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 1, 2022

Viste le percentuali di voto conquistate nel televoto che la vedeva opposta alla sua nemica giurata (52% vs 36%), ben superiori rispetto a quelle rilevate dai sondaggi online, Delia Duran potrebbe realmente beffare tutti gli altri concorrenti e aggiudicarsi il primo posto in finale.

Non è detta comunque ancora l’ultima parola. L’altro candidato più autorevole a contendere il primo posto alla modella venezuelana è Davide Silvestri. L’ex attore di Vivere ha avuto un percorso molto lineare all’interno della casa, dove è amato e ben voluto da tutti. Al di là di questo, Davide non ha mai fatto mancare l’appoggio a Soleil Sorge, anche nei momenti più difficili, e per questo motivo potrebbe ricevere sia i voti del suo fandom sia quelli dei fan di Barù, con cui ha legato tantissimo all’interno della casa. Basterà per sconfiggere Delia? Staremo a vedere.

Sembrano invece fuori dai giochi Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Il percorso di entrambe ha scatenato ben più di una polemica sia dentro che fuori dalla casa del Grande Fratello: da una parte Katia è sì rimasta vicino a Soleil, ma i fan dell’influencer italo-americana sembrano più propensi a votare Davide anziché la soprano; dall’altra Manila si ritrova in un vicolo cieco, per via della sua vicinanza a Delia in queste ultime settimane dopo essersi allontanata da Soleil.

Conosceremo l’esito del televoto lunedì prossimo, dal momento che la puntata di venerdì non andrà in onda per non scontrarsi con la quarta serata del Festival di Sanremo 2022.

