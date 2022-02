Le ultime news dalla casa del Grande Fratello Vip 6 fanno riferimento alla puntata di lunedì 31 gennaio. Di seguito le ultime notizie sulla trentanovesima diretta in onda in prime time su Canale 5.

Chi ha vinto il televoto tra Soleil Sorge, Delia Duran e Giucas Casella per essere il primo candidato alla finale del 14 marzo? Chi insieme al vincitore del televoto si giocherà un posto nella finalissima del prossimo mese? Ecco il riassunto di quanto successo e i video più importanti della serata.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La trentanovesima puntata del Grande Fratello Vip 6 si apre con un divertente siparietto tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Il conduttore Alfonso Signorini mostra al pubblico da casa i camerini (che in realtà sono camper) delle due opinioniste del reality show: la differenza è notevole e scatena l’ilarità del pubblico presente in studio.

… a volte è questione di camerino! Con le nostre opinioniste si parte sempre a bomba! #GFVIP pic.twitter.com/ouPE6dLWnb — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 31, 2022

Arriva poi il chiarimento tra Nathaly Caldonazzo e Giucas Casella, dopo quanto successo nella scorsa puntata. Alla fine i due si lasciano andare a un abbraccio, dopo le ennesime scuse del “paragnosta” più famoso della televisione italiana, accortosi subito di aver sbagliato modi e toni contro lo showgirl venerdì scorso.

Tutto è bene quel che finisce bene! #GFVIP pic.twitter.com/FfOqGDKQyV — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 31, 2022

Dopo l’abbraccio tra Nathaly e Giucas, viene di nuovo dato spazio al triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, ma soprattutto al tema dell’amore libero, che tanto appassiona il pubblico da casa. Questa settimana c’è una novità importante: Delia non ne vuole più sapere di Alex, per lei la loro storia è chiusa.

Rottura definitiva tra Alex e Delia? Per lei è sicuramente una storia al capolinea… #GFVIP pic.twitter.com/9YNEPp59rx — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 31, 2022

In tutto questo c’è spazio per la lettera scritta da Soleil per Alex Belli. Le parole scritte dall’influencer italo-americana esprimono appieno il rapporto speciale che si è venuto a creare tra i due durante la prima parte del programma, prima che l’attore uscisse dalla casa con un colpo di scena teatrale.

Giochi, felicità, sintonia… amore? Solei prova a mettere in fila sensazioni, sentimenti e definizioni in una lettera. #GFVIP pic.twitter.com/sB56HRjIIO — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 31, 2022

Dal canto suo Delia resta ferma sulla sua posizione: si sente una donna libera, è stufa dei “giochi psicologici” (così li ha definiti durante la diretta di ieri sera) del marito, vuole poter camminare sulle sue gambe. La modella venezuelana non lascia parlare Alex Belli, che non ha dunque modo di ribattere alle parole della moglie.

La posizione di Delia sembra davvero definitiva… eppure né Alex e neppure Soleil sembrano essere convinti. #GFVIP pic.twitter.com/SU4cZtFaJZ — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 31, 2022

Intanto si chiude un altro capitolo importante di questa sesta edizione del GF Vip: Gianmaria Antinolfi lascia il reality a causa di impegni di lavoro improrogabili. Nella clip che riassume il suo percorso le donne sono le protagoniste assolute, a partire da Soleil, passando poi per Sophie Codegoni e Federica Calemme, l’ultima eliminata di venerdì.

Non c’è un momento di respiro, perché dopo la commozione per l’uscita di Gianmaria è il momento di conoscere l’esito del televoto più atteso: chi è il concorrente candidato per un posto in finale tra Soleil Sorge, Delia Duran e Giucas Casella? L’esito lascia tutti senza parole, compresa la vincitrice, che fino all’ultimo aveva creduto di essere stata eliminata.

Delia… torni in Casa anche tu… ma in qualità di… PRIMA ASPIRANTE FINALISTA DI QUESTO #GFVIP! pic.twitter.com/36WDZOhwob — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 31, 2022

E una puntata così ricca di emozioni non poteva non concludersi con un’altra sorpresa: Biagio D’Anelli attende in Love Boat Miriana Trevisan, con cui trascorrerà un’intera notte. I due innamorati sono al settimo cielo e non fanno nulla per nasconderlo.

Miriana e Biagio hanno tantissime cose da dirsi e da chiarire… eppure, la prima reazione al loro incontro è stato un bacio che toglie il fiato. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/zbjOCOyZvY — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 31, 2022

Il Grande Fratello Vip tornerà in onda lunedì prossimo, con la quarantesima puntata, durante la quale verrà comunicato il nome del primo finalista. Per conoscere i vipponi che prenderanno parte al televoto di lunedì prossimo, decisivo appunto per conoscere chi sarà eletto come prima concorrente meritevole di essere in finale con oltre un mese di anticipo, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento sulle nomination di ieri sera 31 gennaio.

Ti potrebbe interessare anche: Dove e come vedere la replica dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6