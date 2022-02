Come sempre, buona parte della puntata di ieri del Grande Fratello Vip è stata dedicata al triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. L’attore ha ricevuto una lettera da parte di quest’ultima, ma i concorrenti ormai sembrano stufi di dover sottostare ancora a queste dinamiche. In particolare, Lulù Selassié, subito dopo la fine della diretta, ha espresso il suo totale malcontento. Non approva il modo in cui si sta comportando Alex e pensa che questa situazione sia portatrice di un cattivo messaggio.

Lulù non è l’unica a pensarla in questo modo. Anche Katia Ricciarelli, Jessica Selassié e Barù, ormai, non ne possono più.

Lulù Selassié si schiera contro Alex Belli

Alex Belli, durante la puntata del 31 gennaio del GF Vip, ha avuto modo di leggere una lettera scritta da Soleil Sorge. La ragazza gli ha chiesto di prendere una posizione definitiva e di scegliere tra lei e Delia Duran. Quest’ultima, però, ha ammesso di non voler più avere niente a che fare con il marito.

Lulù Selassiè è apparsa piuttosto indispettita dalla situazione e, subito, dopo ha espresso il suo punto di vista:

Alex già che lo mettono in prima fila è ridicolo. Un messaggio orribile di trattare le donne così, la moglie

Per la principessina, gli autori stanno sbagliando a far passare un simile messaggio perché non è bello vedere persone trattate in modo così spregevole.

Nella casa del GF Vip regna il malcontento

Lulù Selassié, inoltre, pensa che Alex Belli non sarebbe dovuto tornare in studio dopo la sua eliminazione. Infatti, venne allontanato dalla casa del GF Vip per aver infranto il regolamento. Ritiene che l’attore riceva delle premure in più rispetto agli altri concorrenti perché, se si fosse trovata lei in una situazione simile, nessuno le avrebbe chiesto di tornare.

Lulù non ne può più di dover prestare attenzione al “teatrino” messo in piedi da Alex, Delia e Soleil. Anche sua sorella Jessica e Katia Ricciarelli stanno vivendo un momento di forte turbamento. Al coro si unisce pure Barù che, da giorni, non fa altro che lamentarsi per la situazione.

Cosa accadrà? Gli autori decideranno di tornare sui propri passi o continueranno a puntare sul triangolo amoroso?